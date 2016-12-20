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20 Aralık 2016 Salı 09:26

TAK Heyeti TC Lefkoşa Büyükelçisi’ni Ziyaret Etti

Türk Ajansı -Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu ajansın 43. kuruluş yıldönümü nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TAK Heyeti TC Lefkoşa Büyükelçisi'ni Ziyaret Etti
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Türk Ajansı -Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu ajansın 43. kuruluş yıldönümü nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TAK heyetinde, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, yönetim kurulu üyeleri BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Emir Ertorun yer alıyor.

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaşananları üzüntüyle izlediklerini belirterek, TC’nin bir gerginliğin içine çekilmeye çalışıldığını ve maalesef terör faaliyetlerinin çeşitli şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Akkor, TAK ajansı olarak üzüntülerini ve desteklerini iletmek istediklerini söyledi.

KANBAY

TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay ise, hem ziyaret için hem de dayanışma söylemi için teşekkür ederek, sadece Türkiye’nin değil genel olarak tüm Ortadoğu’nun, Doğu Akdeniz’in hatta Avrupa’nın zor günlerden geçtiğini ifade etti, başlıca problemin terör olduğunu vurguladı.

Bu olayların terörün siyaseti etkileme, yönlendirme ve etkileme girişimi olduğunu belirten Kanbay, bunlara ancak ülkeler, devletler bir araya gelebilirse karşı konulabileceğini ifade ederek Türkiye olarak bunu sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bugün Türkiye’nin Moskova’da önemli bir toplantı yaparak Suriye sorununa çözüm arayacağını dile getiren Kanbay, terörün herkesi etkileyebilecek zararlı bir musibet olduğunu belirtti.

Kanbay, “Umarız bu kötülükler güzel adanıza da sıçramaz” diyerek KKTC’nin kendine göre tedbirler almaya çalıştığının bilincinde olduklarını ve bazı yasal düzenlemelerin bir an önce meclisten geçirilmesini diledi.

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