TAK bütçesine komiteden oy birliği

MECLİS BÜTÇE KOMİTESİ BUGÜNKÜ TOPLANTISINDA TAK’IN 2018 BÜTÇE YASA TASARISI’NI GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy birliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında, bugün saat 11.30’da toplandı.

TAK bütçesinin görüşüldüğü toplantıya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra, davetli olarak TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer de katılıp görüş ve önerilerini sundular.