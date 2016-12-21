TAK 43 Yaşında… KTGB Başkanı Özuslu Mesaj Yayımladı

“Ülkemiz yayıncılığında çok önemli bir yer tutan Türk Ajansı Kıbrıs’a 43 yıllık geçmişinde ve günümüzde emek veren, katkı koyan herkesi en içten duygularla kutlar, aramızdan ayrılanları saygıyla anar, çalışanlarınızla birlikte nice başarılı yıllar dilerim.”

Birlik Başkanı Sami Özuslu, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya gönderdiği kutlama mesajında şunları ifade etti: