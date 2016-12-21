Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Aralık 2016 Çarşamba 08:39

TAK 43 Yaşında… KTGB Başkanı Özuslu Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB),Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) 43. kuruluş yıldönümünü kutladı.

TAK 43 Yaşında… KTGB Başkanı Özuslu Mesaj Yayımladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDEN TAK’A KUTLAMA…

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) 43. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Birlik Başkanı Sami Özuslu, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya gönderdiği kutlama mesajında şunları ifade etti:

“Ülkemiz yayıncılığında çok önemli bir yer tutan Türk Ajansı Kıbrıs’a 43 yıllık geçmişinde ve günümüzde emek veren, katkı koyan herkesi en içten duygularla kutlar, aramızdan ayrılanları saygıyla anar, çalışanlarınızla birlikte nice başarılı yıllar dilerim.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Tak43 Yaşında
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku