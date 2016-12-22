TAK 43 Yaşında…

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, mesajında “Türk Ajansı Kıbrıs’ın yeni medya anlayışları ve ihtiyaçları ışığında, ileri teknolojiyle yapılanması yönündeki düşüncelerimi paylaşırken, üretim ve verimlilik odağında güçlü bir alt yapıyla hizmetlerini sürdürmesini temenni ederim” ifadesine yer verdi.

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