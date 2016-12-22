TAK 43 Yaşında…

AJANSIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJLAR YAYIMLANIYOR
Kurumlar, kuruluşlar, üniversiteler Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK) 43’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı, TAK’a yeni yaşında başarı diledi.
Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, mesajında “Türk Ajansı Kıbrıs’ın yeni medya anlayışları ve ihtiyaçları ışığında, ileri teknolojiyle yapılanması yönündeki düşüncelerimi paylaşırken, üretim ve verimlilik odağında güçlü bir alt yapıyla hizmetlerini sürdürmesini temenni ederim” ifadesine yer verdi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ajansın 43’üncü yıldönümünü kutladı, TAK’a çiçek gönderdi.
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi de, TAK’a yeni yaşında başarı diledi