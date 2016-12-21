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21 Aralık 2016 Çarşamba 07:08

TAK 43. Yaşında…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 43 yıl önce bugün kurulan Kıbrıs Türk basınının belkemiği Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), ülkede ve dünyada gelişen siyasi, sosyal ve ekonomik olayları en doğru şekilde duyurmada önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

TAK 43. Yaşında…
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DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU TAK’IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 43 yıl önce bugün kurulan Kıbrıs Türk basınının belkemiği Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), ülkede ve dünyada gelişen siyasi, sosyal ve ekonomik olayları en doğru şekilde duyurmada önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu TAK’ın 43. kuruluş yıldönümü nedeniyle TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya gönderdiği mesajda, “Bu misyonun bilinci içerisinde çalışan, kuruluşundan bugüne özveriyle emek veren, tüm saygıdeğer yönetici ve çalışanlarınızı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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