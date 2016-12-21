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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:25

TAK 43'üncü Yaşını Kutladı

Kıbrıs Türk basınının temel haber kaynaklarından Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK), bugün 43. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde pasta kesilerek, ajansta 20 yılını dolduran personele plaket takdim edildi. Meclis Başkanı Sibel Siber, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK personelinin örgütlü bulunduğu sendikalar KTAMS ve Kamu-İş temsilcileri ve çalışanların katıldığı törende, Meclis Başkanı Sibel Siber ile TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı kısa birer konuşma yaptı.

TAK 43'üncü Yaşını Kutladı
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AJANSIN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇERÇEVESİNDE PASTA KESİLİP HİZMETTE 20 YILINI DOLDURANLARA PLAKET VERİLDİ

TÖRENE MECLİS BAŞKANI SİBER DE KATILDI

Kıbrıs Türk basınının temel haber kaynaklarından Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK), bugün 43. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Kutlamalar çerçevesinde pasta kesilerek, ajansta 20 yılını dolduran personele plaket takdim edildi.

Meclis Başkanı Sibel Siber, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK personelinin örgütlü bulunduğu sendikalar KTAMS ve Kamu-İş temsilcileri ve çalışanların katıldığı törende, Meclis Başkanı Sibel Siber ile TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı kısa birer konuşma yaptı.

SİBER: “DAHA KALİTELİ HİZMET İÇİN DAHA KALİTELİ ÇALIŞMA ORTAMI YARATMAK BORCUMUZ”

Meclis Başkanı Sibel Siber, TAK’ın geçmişten bugüne Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulması görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, Kıbrıs Tük halkının yakın tarihine bakıldığında var olma mücadelesi ve devam eden müzakere sürecinin TAK’la özdeşleştiğini söyledi.

Ajansın çok zor şartlarda görevine devam ettiğini ve layık olduğu şartlara sahip olmadığını dile getiren Sibel Siber, daha kaliteli hizmet için daha kaliteli çalışma ortamları yaratmanın boyunlarının borcu olduğunu vurguladı.

Siber, TAK’ın 43 yıldönümünü çalışanlarla kutlayarak pasta kesmenin kendisi için de unutulmaz bir anı olacağını ifade ederek gelecek yıllarda yıldönümünü daha iyi ve güzel şartlarda kutlayabilmeyi diledi.

SAYGILI: “ÖZVERİYLE…”

TAK Müdürü Neriman Saygılı da, 43 yıldır hizmet veren TAK’ın zor şartlarda belli bir noktadan bugünlere geldiğini belirterek, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışanların büyük özveriyle görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk basınının en önemli besleyici kaynağının TAK olduğunu vurgulayan Saygılı, kurumun 43 yıllık süreçte görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Saygılı, TAK’ın 43. yaşını Meclis Başkanı Siber’le kutlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

20 YILINI DOLDURANLARA PLAKET

Konuşmaların ardından TAK’ta 20 hizmet yılını tamamlayan Özgül Gürkut Mutluyakalı, Şebnem Özerdem Faslıgil, Özlem Kaya Yalgın ve Mehtap Güvensoy’a plaket takdim edildi.

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Tak43 Yaşında
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