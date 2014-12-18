TAK 41 Yaşında… Saygılı: “tak, Vazgeçilmez Haber Kaynağı”

SAYGILI: “TAK ÇALIŞANININ TEK İSTEĞİ EMEĞE SAYGI”

KKTC’nin resmi haber ajansı Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK), kuruluşunun 41'inci yıldönümünü kutluyor.

21 Aralık 1973’te faaliyete başlayan TAK’ın 41'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş’ın himayelerinde, 24 Aralık Çarşamba akşamı saat 19.30’da Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de “41. Kuruluş Yıldönümü Kokteyli” düzenlenecek.

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, TAK’ın 41’inci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, TAK’ın kendisine inananları yanıltmadığını ve yanıltmayacağını vurgulayarak, “Geçmişte olduğu gibi bugün de 46 çalışanıyla Kıbrıs Türkü’nün haklı sesini tüm dünyaya duyurmaya çalışmaktadır” dedi.

Saygılı, çok sayıda sorunla iç içe yaşayıp, günlük çalışmalarını olumsuz koşullarda sürdürmek zorunda kalan TAK çalışanlarının, yeni TAK binasının tamamlanmasını beklediğini kaydetti.

TAK çalışanlarının yağmur-çamur, gece-gündüz ve bayram demeden zor koşullarda, zaman mevhumu tanımadan gerçekleştirdikleri mesai saatlerine ve emeklerine saygı gösterilmesinden başka talepleri olmadığını kaydeden Saygılı’nın, mesajı şöyle:

“HAKLI MÜCADELENİN SESİ”

“21 Aralık 1973’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın katkılarıyla yayın hayatına başlayan Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) bugün 41 yaşında… Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin sesi olan TAK, gelişmekte olan olaylarla ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla haber bültenleri yayınlayarak önemli bir görevi yerine getirmektedir.

TAK’ın kuruluşunda büyük emeği olan ve ilk müdürlüğünü de yapan gazeteci Said Arif Terzioğlu’nu bir kez daha saygıyla anıyoruz.

“VAZGEÇİLMEZ HABER KAYNAĞI”

Kuruluşunu izleyen 10 yıllık süreçte yasal statüden yoksun, çok kısıtlı olanaklarla yayın hayatını devam ettiren TAK, 1983 yılı itibari ile gazeteci Kemal Aşık’ın TAK Müdürlüğü’ne atanması sonrasında, yoğun çabası sonucu yasal statüye kavuşan TAK, ulusal düzeyde yayın yapan gazete, radyo ve televizyonlarımızın vazgeçilmez haber kaynağı olmuştur.

KKTC Anayasası’na göre bağımsız, idari özerkliğe haiz, kamu tüzel kişiliğine sahip, tarafsız bir kurum olan TAK’ın yeni yasası, 21 Temmuz 2011’de Meclis’te onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eksiklikleri olmasına rağmen yasal statüye sahip olması, çalışanların özlük hakları açısından da ilerde kazanımlar boyutunda önemli katkılar sağlanabilir niteliktedir.

“YENİ BİNANIN 2015’TE BİTMESİ EN BÜYÜK ARZUMUZ”

TAK’ın Lefkoşa’daki Müdürlük binası 60 yıllık bir geçmişe sahip. Çok sayıda sorunla iç içe yaşayıp, günlük çalışmalarını olumsuz koşullarda sürdürmek zorunda kalan TAK çalışanı, yeni binasının tamamlanmasını bekliyor. Temellerinin atıldığı 11 Ocak 2007’den beri çalışmaları bir türlü tamamlanamayan yeni TAK binasının, yaratılacak kaynaklarla bitirilip hizmete hazır hale getirilmesi 2015’teki en büyük arzumuzdur.

Lefkoşa merkez binasının dışında Gazimağusa ve Girne’de bölge büroları bulunmaktadır. TAK’ın bu bürolarda birer muhabiri görev yapmaktadır. Başta Güzelyurt olmak üzere İskele bölgemizde de birer büro açarak, bilgiye, olaya daha hızlı ulaşarak halkın haber alma oranını daha da yukarı çekmek hedeflerimiz arasındadır.

“AMAÇ DAHA ÇAĞDAŞ ORTAMDA DAHA İYİ HİZMET”

41 yıldır gösterdiği fedakârlık ve özeri ile TAK’ı bugünlere taşıyan personel, teknik donanım, araç-gereç ve özlük haklarındaki bazı iyileştirmelerle daha çağdaş ortamlarda, daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Rumca servisiyle komşumuzda gelişen olayları hızla halka duyuran TAK, personel eksiğinin giderilmesi durumunda farklı dillerde de haber yayınına hazır durumdadır.

TAK, ulusal ve uluslararası haber akışının sağlanmasında Anadolu Ajansı ile karşılıklı ücretsiz haber alışverişi protokolü imzalamıştır. Protokol uyarınca Anadolu Ajansı ile yakın işbirliği ve dayanışma içinde olan TAK, fotoğraf servisi konusunda da AA ile günlük 75 fotoğraf kullanımını ücretsiz olarak abonelerine sağlayabilmektedir.

“BEL KEMİĞİ... HABERLERİN KULLANIM ORANI YÜZDE 95’İN ÜZERİNDE”

Ulusal haber ajansımız olan Türk Ajansı-Kıbrıs, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014’te de gerek haber, gerekse fotoğraf hizmetlerinde Kıbrıs Türk medyasının bel kemiği olmayı sürdürmüştür.

Bugün doğru ve objektif ilkeler doğrultusunda hazırlamış olduğu haberlerini web sitesi ve SMS’ler aracılığı ile gazeteler, radyo ve televizyon kanalları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan oluşan abonelerine hızla ulaştırabilmektedir. Bu hizmetlerin basın yayın organlarımızda kullanım oranının yüzde 95’in üzerinde olması TAK çalışanlarını oldukça mutlu etmektedir. Mutsuzlukları ise, haber ve fotoğrafların yayın organlarında kullanılması aşamasında TAK adının yer almamasıdır.

“TAK VERİLEN GÖREVLERİN VE ÖNEMİN FARKINDA... KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLI SESİNİ DÜNYAYA DUYURMAYA ÇALIŞMAKTADIR”

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş TAK’ın kuruluş aşamasında ‘TAK önemli bir yıldönümünde yayın hayatına atılmış oluyor. 10 yıl evvel Kıbrıs Türkü’nün dünya ile irtibatı tamamen kesilmişti. 10 yıl haklı davamızı dünyaya anlatmak konusunda çok müşküllerle karşılaştık. TAK sayesinde bu konuda yeni bir devreye girdiğimize inanıyorum’ demişti. TAK kendisine inananları yanıltmadı ve yanıltmayacak. Kendisine verilen görevlerin ve önemin farkında. Geçmişte olduğu gibi bugün de 46 çalışanıyla Kıbrıs Türkü’nün haklı sesini tüm dünyaya duyurmaya çalışmaktadır.

“EN ÖNEMLİ BEKLENTİ EMEĞE SAYGI... DESTEK VE ANLAYIŞ”

TAK çalışanlarının en önemli beklentisi emeklerine saygıdır. Yetersiz personele rağmen özverili çalışmalarıyla çok sayıda işe imza atan TAK emektarları devlet, hükümet ve tüm siyasilerimizden destek ve anlayış beklemektedir.

Yağmur-çamur, gece-gündüz ve bayram demeden zor koşullarda, zaman mevhumu tanımadan gerçekleştirdikleri mesai saatlerine ve emeklerine saygı beklemekten başka da talepleri yoktur.

41. kuruluş yıldönümünde ‘41 kere maşallah’ der ve TAK’ın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.”