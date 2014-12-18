Tak 41 Yaşında…

TAÇOY: “KIBRIS TÜRK HALKININ DIŞ DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs Türk halkının dış dünyaya açılan penceresi, dış dünyadaki sesi” diyerek TAK’ı kutladı.

TAK’ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla Müdür Neriman Saygılı’ya mesaj gönderen Taçoy, özetle şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu varoluş mücadelesine enformasyon alanında yapmış olduğu katkılarla adeta omuz veren Türk Ajansı Kıbrıs’ın 41. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

Yenilenen yönetimi ve çok yakında yenilenecek vizyonu ile başarılarının artarak devam edeceğine duyduğum inanç tamdır.

Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diler, şahsınız aracılığı ile yönetim kuruluna, yöneticilerine ve tüm TAK çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım.”