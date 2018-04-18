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TAHSİL ETTİĞİ YAKLAŞIK 17 BİN TL’Yİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Bafra’da sakin Enver Ayhan (E-47), saat 02.30 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yitirdi.

TAHSİL ETTİĞİ YAKLAŞIK 17 BİN TL’Yİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Bafra’da sakin Enver Ayhan (E-47), saat 02.30 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yitirdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:39
TAHSİL ETTİĞİ YAKLAŞIK 17 BİN TL’Yİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ
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 Bafra’da sakin Enver Ayhan (E-47), saat 02.30 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ayhan’ın cesedi üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

TAHSİL ETTİĞİ YAKLAŞIK 17 BİN TL’Yİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Ağustos 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Adanın Ticaret Ltd” isimli iş yerinde çalışan A.K.(E-33) Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde muhtelif iş yerlerine pazarladığı kozmetik ve gıda ürünlerine karşılık tahsil ettiği toplam 16 bin 868 TL’yi iş yerine teslim etmeyerek çaldı. A.K. tutuklandı.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Lefkoşa’da, 5 Nisan’da, H.Ç.(E-23), M.A.(E-19) ve A.A. (E-20) aralarında çıkan tartışma sonucu Ferruh Gayye ve Ali Yücel’i ciddi şekilde darp ettiler. Kavgada Ferruh Gayye’nin iki dişi kırılırken, söz konusu şahıslar tutuklandı.

KKTC’YE SAHTE KİMLİKLE GİRMEYE ÇALIŞTI

Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda dün, önceden işlediği suçtan dolayı KKTC’ye girişi yasak olan A.U.(E-31), başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Pakistan pasaportu ile KKTC’ye giriş yapmaya kalkarken, tutuklandı.

GÜNEY’DEN ÇALINAN AV KÖPEKLERİNİN 9’U TAŞPINAR’DA BULUNDU

GKRY bölgesinde sakin İraklis Koinas’a ait, Koloş köyündeki çiftlikten çalınan çeşitli cinsteki av köpekleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çalınan köpeklerin dokuz tanesi Taşpınar’da H.K’nin (E-36) tasarrufunda bulundu.

Söz konusu köpekler gerekli işlemler yapıldıktan sonra yasal sahiplerine iade edilirken, H.K tutuklandı.

1 GÜNDE 4 YANGIN

Haspolat’ta dün, Ceylan Karakol mevkiinde Polat Bayur’a ait tarla içerisinde bulunan elektrik tellerinin muhtemelen biri birine değerek kıvılcım atması sonucu çıkan yangında, 15 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm kuru ot, 200 metre tel kablo ile 50 adet çam ağacı yandı.

Dörtyol'da Mustafa Öncü’nün kullanımında bulunan bina içerisinde, sönmemiş mangal kömürünün tutuşması sonucunda çıkan yangında ise, binanın tavan kısmında bulunan lambri kaplamalar ile bir adet eski gaz ocağı yandı.

Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan tır parkının Güney kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangında, Hüseyin Er’e ait 4 adet zeytin fidanı, yarım dönüm biçilmemiş buğday, Ali Güzel’e ait 6 dönüm anız, 5 zeytin fidanı tamamen, 2 zeytin fidanı kısmen yandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi kampus alanı içerisinde park halinde bulunan Süleyman Kağan Lofça’ya ait salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangında aracın motor kısmında bulunan elektrik aksamları ve plastik aksamları tamamen, aracın motor kaportası kısmen yandı, ön camı ise ısıdan zarar gördü.

Yangınlar İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturmalar sürüyor.

(YIL/ŞEB)

Son Güncelleme: 18.04.2018 22:00
Anahtar Kelimeler:
BafraEnver AyhanYaşamınıYitirdi
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