Tahıl Ve Benzeri Ürün Beyanları İçin Hazırlanan Listeler Askıya Alındı

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikameti olmayan köylerin askı listelerinin Genel Tarım Sigortası Fonu ve/veya ilgili Tarım Daireleri’nde görülebileceği kaydedildi.
16 Ekim’de askıya alınan beyanların 1 Kasım Perşembe günü itiraz süresi sona erecek.
İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilirken, itirazlar kaza ve/veya bölge Tarım Daireleri’nde Ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nundan alınabilecek.
Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde bulguların doğru kabul edilerek işlem yapılacağı ifade edildi.
(GÖZ/ŞEB)