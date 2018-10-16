Tahıl, hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, bağ ve ağaç beyanları için hazırlanan listeler askıda

“24 EKİM’E KADAR İTİRAZ KABUL EDİLECEK”

Tahıl, hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanları için hazırlanan listeler askıya alındı. Tarım Bakanlığı, itirazların 24 Ekim’e kadar kabul edileceğini duyurdu.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde listelerdeki bulguların doğru kabul edileceği konusunda da uyarı yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“2017–2018 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yapılan tahıl ( Arpa, Buğday Yulaf, Tritikale), hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanları için hazırlanan askı listeleri köy ve üretici bazında ürün köyünde askıya alınmıştır. İkameti olmayan köylerin askı listeleri Genel Tarım Sigortası Fonu ve/veya ilgili Tarım Daire’lerinde görülebilir. İtirazlar 16.10.2018-24.10.2018 (Her iki tarihte dâhil) tarihinde 10 TL.karşılığında alınacaktır. İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilmiştir. İtirazlar kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasında alınmaktadır. Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacaktır.”



