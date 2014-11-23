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Taçoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy,  öğretmenlik mesleğinin, çok kutsal bir meslek olduğunu,  değerinin maddi olarak ölçülemeyeceğini belirtti.

Taçoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy,  öğretmenlik mesleğinin, çok kutsal bir meslek olduğunu,  değerinin maddi olarak ölçülemeyeceğini belirtti.

23 Kasım 2014 Pazar 15:32
Taçoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
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TAÇOY: “ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, ÇOK KUTSAL BİR MESLEK.  DEĞERİ MADDİ OLARAK ÖLÇÜLEMEZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy,  öğretmenlik mesleğinin, çok kutsal bir meslek olduğunu,  değerinin maddi olarak ölçülemeyeceğini belirtti.

Taçoy, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “"İstikbalimizin mimarları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” dedi.

Her mesleğin  bir kazanç sağlamayı amaçladığını, ama bazı mesleklerin maddi olarak karşılığını ödemenin mümkün  olmadığını dile getiren Taçoy, öğretmenlik mesleğinin, çok kutsal bir meslek olduğunu ve  değerinin maddi olarak ölçülemeyeceğini belirtti.

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde çok önemli rol oynayan öğretmenlik, dünyadaki en saygın mesleklerin başında gelmektedir. Çünkü öğretmenlik; beyinleri bilgi ile donatan, çocuklarımıza sevgi ve saygıyı aşılayan, onlara doğruyu öğreten, kısacası çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ve onlara yön veren bir meslektir” ifadelerini kullanan Taçoy, büyük özveri, fedakarlık, sevgi ve hoşgörü gerektiren öğretmenlik mesleğinin, milletlerin ve devletlerin gelişmesinde, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında birinci derecede önemli olduğunu vurguladı.

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