Taçoy Ve Alanlı, Karpaz, Kaleburnu Ve Sipahi Köylerini Ziyaret Etti

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Sekreteri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ile İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı, İskele ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

DP-UG’den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Karpaz, daha sonra Kaleburnu ve Sipahi köylerini ziyaret eden Taçoy ve Alanlı, buralarda köy halkları ile sohbet etti ve köylerin durumu hakkında bilgi aldılar.

TAÇOY: “ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEĞİZ”

Taçoy, hazırladıkları programlar çerçevesinde tüm ilçe, köy ve mahalleleri ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini ifade eden Taçoy, sorunları yerinde incelediklerini, bu sorunların çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

ALANLI: “VATANDAŞIN LAYIK OLDUĞU EN İYİ HİZMETİ ALMASI İÇİN GÖREVDEYİZ”

Vatandaşla sohbet eden ve fikir alış verişinde bulunan DP Ulusal Güçler İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı da, köyleri çok önemsediklerini belirterek, vatandaşın layık olduğu en iyi hizmeti alması için görevde olduklarını söyledi.