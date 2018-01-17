TAÇOY: “ TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HAKLARINI HİÇE SAYANLARA GEREKEN YANIT VERİLMELİDİR”

“ BİZ DE HEMEN SONDAJLARA BAŞLAMALI, KKTC’YE UYGULANAN AMBARGOLARIN KALKMASI İÇİN DİPLOMATİK ATAĞA GEÇMELİYİZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, “Rum-Yunan ikilisinin bölgede Türkiye’ye ve Kıbrıs Türkü’ne karşı oynanan oyunların bir parçası haline geldiklerini, doğal gaz alanında atılan adımların bunun en açık kanıtı olduğunu” belirtti.

Taçoy, Türkiye ve KKTC’nin bu “oyunlara” atacağı adımlarla yanıt verebilecek güçte olduklarını vurguladı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, Rum-Yunan ikilisinin yaptıklarıyla, iki ülke yetkililerinin söyledikleriyle Kıbrıs konusunda uzlaşma umutlarını tamamen ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Hasan Taçoy, hükümet kurulur kurulmaz ilk yapılması gereken işlerden birinin Cumhurbaşkanı ve Türkiye ile istişare içinde Kıbrıs konusunda yeni bir yol haritası saptamak olduğunu vurguladı.

UBP milletvekili Taçoy, şunları kaydetti:

“ Rum-Yunan ikilisinin Mısır ve İsrail’den sonra Ürdün’ü de doğal gaz oyunlarına dahil etmesi dikkat çekicidir.

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye hiçe sayılarak bu üçlü tarafından imzalanan anlaşma, Kıbrıs Türkü ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondajları ve doğalgaz satışı konusunda etkin aktörler olmaktan uzak tutmaya çalışan güçlerin uygulamaya koydukları senaryonun yeni bir sahnesidir.

Birileri Kıbrıs’ı Yunan adası, Rum yönetimini tüm Kıbrıs’ın egemeni sayarak hesap hatası yapmayı marifet sayıyorsa bizim de yapacaklarımız vardır.

Türkiye ve Kıbrıs Türkü belirleyeceği yeni yol haritası ile Kıbrıs’ta iki ayrı egemen halk bulunduğu gerçeğini, adanın asla Rum-Yunan hegemonyasına girmeyeceğini, gerek karada, gerekse hava ve denizdeki Türk haklarına asla halel getirilmeyeceğini mutlaka ortaya koyacaktır”.

Rum lider Anastasiadis’in Türkiye’yi Kıbrıs’tan dışlama çabalarının arkasında Kıbrıs’ı Yunan yapma hayali yattığını vurgulayan Taçoy, KKTC halkı ve Türkiye’nin, Rumların niyetinin görüşmeler yoluyla Kıbrıs konusuna adil, yaşayabilir, adada var olan gerçeklere uygun bir çözüm bulunması olmadığını son Cenevre görüşmeleriyle birlikte artık iyice idrak ettiklerini ifade etti.

Taçoy, açıklamasında “Şimdi yapılması gereken Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması için doğalgaz sondajlarına hemen başlamak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan ambargoların kaldırılması için yoğun bir diplomatik atak başlatmaktır” ifadelerini kullandı.

Rum-Yunan ikilisinin dostları varsa Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin de dostları olduğunu belirten Taçoy, “Onlar bir takım çıkar oyunları ile bölgedeki stratejik dengelere oynuyorlarsa Türkiye’nin ve bizim de bunları yapma imkanımız vardır.Yeter ki artık Rum’un peşinden sürüklenmenin bir faydası olmadığı noktasında toplumsal uzlaşıyı sağlayalım, Türkiye ile istişare ve uyum içinde olalım” dedi.

Taçoy, bu yapıldığı zaman Rum-Yunan ikilisinin tüm çabalarının boşa çıkacağını, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin hak ettiklerini elde edebileceklerini ifade etti.