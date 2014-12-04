Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Taçoy, Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyeti’yle Görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile bir toplantı yaptı.

Taçoy, Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyeti’yle Görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile bir toplantı yaptı.

04 Aralık 2014 Perşembe 09:45
Taçoy, Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyeti’yle Görüştü
banner238

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile bir toplantı yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Taçoy ve bakanlık yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyet katıldı.

Toplantıda, işbirliğinin ileri götürülmesi, teknik düzeyde çalışmalar yapılması ve protokol imzalanması konuları görüşüldü.

TAÇOY: “İŞBİRLİĞİ İLERLETİLECEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında çeşitli dönemlerde işbirliği protokolleri imzalandığını belirtti. Taçoy, işbirliğini daha da ileri taşıma, çalışma programı hazırlama ve teknik detayların görüşüleceğini kaydetti.

Ankara’ya yaptığı ziyarette Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile görüşen Taçoy, işbirliğinin artarak devam etmesini istediklerini aktardıklarını, bunun üzerine heyetin KKTC’ye geldiğini ifade etti.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın KKTC’de üç ayrı bakanlıkla işbirliği içinde olması gerektiğini, bu bakanlıklarla da görüşmeler yapıldığını, protokoller imzalandığını belirten Taçoy, işbirliğinin artarak devam etmesinin hedeflendiğine işaret etti.

Teknik ve kalite yönetimi alanlarında işbirliğini ilerletmek gerektiğini söyleyen Taçoy, kentsel dönüşüm gibi konularda Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanılabileceğini vurguladı.

ZORLUOĞLU: “BİLGİ BİRİKİMİMİZİ AKTARACAĞIZ”

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu da işbirliğini somutlaştırmak adına teknik düzeyde müzakereler yapılacağını belirtti.

İşbirliği protokollerinin daha önce imzalandığını anımsatan Zorluoğlu, bunların iki ülkenin Meclislerinden henüz geçmediğini, ancak yakın zamanda geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Bayındırlık alanında çalışma programı başlatılıp sonuçlandırılacağını dile getiren Zorluoğlu, bilgi birikimlerini aktarmak, kapasite artırmaya katkı sağlamak amacında olduklarını kaydetti.

Zorluoğlu, “Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler var. İşbirliğini üst düzeye çıkaracağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetTürkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyeti’yle GörüştüTaçoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim