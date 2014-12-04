Taçoy, Türkiye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Heyeti’yle Görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile bir toplantı yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Taçoy ve bakanlık yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyet katıldı.

Toplantıda, işbirliğinin ileri götürülmesi, teknik düzeyde çalışmalar yapılması ve protokol imzalanması konuları görüşüldü.

TAÇOY: “İŞBİRLİĞİ İLERLETİLECEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında çeşitli dönemlerde işbirliği protokolleri imzalandığını belirtti. Taçoy, işbirliğini daha da ileri taşıma, çalışma programı hazırlama ve teknik detayların görüşüleceğini kaydetti.

Ankara’ya yaptığı ziyarette Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile görüşen Taçoy, işbirliğinin artarak devam etmesini istediklerini aktardıklarını, bunun üzerine heyetin KKTC’ye geldiğini ifade etti.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın KKTC’de üç ayrı bakanlıkla işbirliği içinde olması gerektiğini, bu bakanlıklarla da görüşmeler yapıldığını, protokoller imzalandığını belirten Taçoy, işbirliğinin artarak devam etmesinin hedeflendiğine işaret etti.

Teknik ve kalite yönetimi alanlarında işbirliğini ilerletmek gerektiğini söyleyen Taçoy, kentsel dönüşüm gibi konularda Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanılabileceğini vurguladı.

ZORLUOĞLU: “BİLGİ BİRİKİMİMİZİ AKTARACAĞIZ”

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Zorluoğlu da işbirliğini somutlaştırmak adına teknik düzeyde müzakereler yapılacağını belirtti.

İşbirliği protokollerinin daha önce imzalandığını anımsatan Zorluoğlu, bunların iki ülkenin Meclislerinden henüz geçmediğini, ancak yakın zamanda geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Bayındırlık alanında çalışma programı başlatılıp sonuçlandırılacağını dile getiren Zorluoğlu, bilgi birikimlerini aktarmak, kapasite artırmaya katkı sağlamak amacında olduklarını kaydetti.

Zorluoğlu, “Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler var. İşbirliğini üst düzeye çıkaracağız” dedi.