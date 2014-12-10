Taçoy, Mormenekşe Kadınlar Birliği Üyelerini Kabul Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Erşen Ummanel başkanlığındaki Mormenekşe Kadınlar Birliği üyelerini kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Ummanel, Taçoy’a birliğin çalışmalarını anlattı.

Ummanel, yaptıkları çalışmalarından örnekler göstererek, bu çalışmaları posta kartları ve pullarda görmek istediklerini söyledi ve Bakan Taçoy’dan yardım istedi.

Bakan Taçoy da, kültürü yaşatmanın önemine işaret ederek, kültürün gelecek nesillere bırakılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Yapılan çalışmaların yurt dışına da açılması gerektiğini söyleyen Taçoy, Birliğin yaptığı çalışmaların posta kartları ve pullarda yer almasına ilişkin taleplerinin 2015-2016 yılları için değerlendirilebileceğini kaydetti.