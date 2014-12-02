Taçoy, Kamu-İş Yetkililerini Kabul Etti

“YASAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

“KAMU REFORMUYLA TÜM ÇALIŞANLARIN REFAHI SAĞLANACAK”

“TELEFON DAİRESİ’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE DEĞİL ANCAK REKABET EDEBİLİR SEVİYEYE ÇIKMALI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik Yasası’nı değiştirmek için elinden geleni yapacağını belirtti. Kamu reformu adı altında bir dizi çalışma yapıldığını da ifade eden Taçoy, bu reformun hayata geçmesiyle tüm çalışanların refahının sağlanacağını anlattı.

Taçoy bugün Sami Dilek Başkanlığı’ndaki Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yetkililerini kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dilek toplantıda, kamudaki geçicilerin kadrolanmasını isterken, Bakan Taçoy hükümete geldiklerinde geçici statüsünü Meclis’ten geçirdikleri yasa ile tamamen kaldırdıklarını anımsattı.

Dilek, Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik Yasası’nın eşitlik ilkesine bağdaşmadığını söyleyerek, söz konusu yasanın düzenlenmesi ve çalışanların huzur bulması temennisinde bulundu.

Devlette örgütlü sendikalıların toplu iş sözleşmesinin bu yıl bittiğini anımsatan Dilek, bu çalışanların toplu iş sözleşmesinin bir an önce yapılması ve geçmişte yaşanan kaosun yaşanmamasını istedi.

Dilek, Serbest Liman Müdürlüğü’nde çalışan 10 işçinin terfi sorunları yaşadığını da belirterek, bu çalışanlara terfilerinin verilmesini istedi.

Tel-Sen’de de bazı sıkıntılar yaşandığını ve bu sıkıntılar nedeniyle çalışanların eylem yaptığını anlatan Dilek, Tel-Sen’in özelleştirilmesine sendika olarak karşı olduklarını açıkladı.

TAÇOY

Taçoy da, geçici statüsünün kaldırılması için hükümete gelmeden önce söz verdiklerini ve hükümete geldiklerinde Meclis’ten geçirdikleri bir yasa ile “geçici” statüsünü kaldırdıklarını anımsattı.

Hem özel sektörde hem de kamuda iş güvencesi sağlamak için çalıştıklarını anlatan Taçoy, Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik Yasası’nı değiştirmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Taçoy “Tabii ki bu bir diğer kesimi daha zorda bırakarak yapılacak bir şey değildir. Herkese eşit mesafede durarak bunu yapacağız” diye konuştu.

Kamu reformu adı altında bir dizi çalışma yapıldığını ifade eden Taçoy, bu reformun hayata geçmesiyle tüm çalışanların refahının sağlanacağını anlattı.

Esas amaçlarının devletin kalkınmasını ve gelişmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Taçoy, devletin ve halkın en iyi hizmeti ve imkânları bulacağı ortamların yaratılmasının önemli olduğunu söyledi.

Telefon dairesinin özelleştirilmesinin gündemde olmadığını ancak dairenin diğer operatör şirketleri ile rekabet edecek düzeye çıkarılmasının şart olduğunu ifade eden Taçoy, “Telefon dairesinin gelişmesi için bazı çalışmalar yapılması gerekir. Dairenin hizmet verecek olan ortamların sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunu hep birlikte yapmalıyız” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı bünyesine verilen Motorlu Araçlar Mukkayyitliği’nin daha iyi çalışması ve çalışanlarının refahını sağlamak için bir takım planları olduğunu söyleyen Taçoy, söz konusu daire için yeni bina yapılması için proje çalışmalarının başladığını ve ‘e-devlet’ projesinin hayat bulmasıyla ‘e- imzanın’ yürürlüğe gireceğini ve halkın bazı işlemleri bu şekilde takip etme imkanı bulacağını anlattı.