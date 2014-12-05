Taçoy, Girne Turizm Limanı’nı Ziyaret Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, bugün Girne Turizm Limanı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyarette, Girne Turizm Limanı’ndan, ülkeye giriş yapan tırların Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ve kent trafiğinde yarattığı olumsuzlukları çözmek ve limandaki diğer olumsuzlukların giderilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Bakan Taçoy’a, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Bakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Limanlar Dairesi Müdürü Serdar Canaltay, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Hasan Çoban ile Girne Başkılavuz ve Liman Başkanı Kutlu Bayramoğlu eşlik etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Turizm Limanı’nın Girne ve KKTC için büyük önem taşıdığını belirterek, uzun zamandır limanda, kent yaşamına yansıyan bazı sorunlar bulunduğunu söyledi.

Girne Turizm Limanı dışında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca park eden, bekleme yapan tırların şehirde ve bölge halkına büyük sıkıntı yarattığını söyleyen Güngördü, belediyenin, bu tırların geliş gidişlerini kontrol altına almak, park edebilecekleri bir alan yaratmak için uzun zamandır çalıştığını söyledi.

Bakan Taçoy’un hassasiyet göstererek, sorunları yerinde görmek için yetkili tüm birimlerle bir ziyaret gerekleştirmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Güngördü, ziyarette, sözkonusu tırlara, limanın gümrük sahası içinde bir park alanı yaratarak soruna çözüm bulmanın yollarını arayacaklarını söyledi.

TAÇOY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ziyaretle ilgili açıklama yaparken, sözlerine 5 Aralık’ın Ulu Önder Atatürk’ün Türk Kadını’na seçme ve seçilme hakkı verdiği günün yıldönümü olduğunu, Türk Kadını’nın bu haktan daha fazla yararlanması gerektiğinin her platformda dillendirilmesi ve bu yönde çalışma yapılması gerektiğini vurgulayarak başladı.

Limanların, ülkelerin dünyaya açılan yüzü olduğunu kaydeden Taçoy, ziyareti gerçekleştirmekteki amaçlarının, Girne Limanı’ndaki ihtiyaç ve sorunları yerinde görmek olduğunu dile getirdi.

Zamanında ticari liman olarak planlanmayan Girne Turizm Limanı’nın, siyasi konjenktör içerisinde, ticari liman olarak kullanımına izin verildiğini anımsatan Taçoy, limanın ticari limana dönüşmesinin de bazı sorunları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Girne Turizm Limanı’ndaki sorunların başında, RO-RO taşımacılığıyla, ülkeye gelen tırların Girne’de giriş-çıkışlarda bekleme ve park alanlarının olmamasının ve trafiğe yarattığı olumsuz etkilerin geldiğini söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Taçoy, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün bakanlığa yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiğini dile getirdi.

Limanlar Dairesi Müdürü, Girne Liman Başkanı, Planlama ve İnşaat Dairesi, Karayolları Dairesi ve bakanlık olarak bu konuda palyatif bir tedbir üretme yoluna gittiklerini söyleyen Taçoy, bugünkü ziyareti, bu tedbirin nasıl hayat bulacağını yerinde görmek, RO-RO ve tır taşımacılığının nasıl daha düzenli ve kenti rahatlatacak bir hale getirilebileceğini belirlemek için gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Girne Turizm Limanı’ndaki diğer ihtiyaç ve sorunların da gözden geçirileceğini belirten Taçoy, ziyarette, limanda; yılların, denizin etkilerinin, ağır vasıtaların asfalt ve betonlamada yarattığı olumsuzlukların giderilmesi için neler yapılabileceğini de ele alacaklarını söyledi.

Girne Turizm Limanı ve tarihi limanın, kentin tarihi dokusu nedeniyle ayrı bir hassasiyeti bulunduğunu ifade eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Taçoy, gerek turizm limanında gerekse tarihi mendirekte yapılacak çalışmalarda, Girne’nin tarihi dokusu, doğal güzelliklerini gözeten ve ticari faaliyetlere de uygun çareler üreteceklerini vurguladı.

Burada yapacakları çalışmaların, Girne Belediyesi, Maliye Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde gerçekleşeceğini belirten Taçoy, Girne Turizm Limanı’nın Girne kentine ve Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir hale getirileceğini dile getirdi.

Bakan Taçoy, ilk etapta, limanın kuzey batısında oluşturulacak yeni bir şeritle, RO-RO taşımacılığıyla ülkeye giriş-çıkış yapan tırlar için gümrüklü alan içerisinde gümrüksüz bir alan yaratmayı hedeflediklerini belirterek, “Böylelikle orada gerek kontrollerin yapılması gerekse dıştan gelecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek, ayrıca insani ve bürokratik faktörlerin kullanımı için tedbir alacağız” diye konuştu.

İlk etapta, Girne Turizm Limanı’ndaki gümrüklü alanda, yeni bir bariyer yaratarak, rahat soluk alınabilecek, tırların liman içinde park etmesini sağlayacak bir yöntem uygulayacaklarını kaydeden Taçoy, projenin detaylarının ilgili birimlerin yapacağı çalışmaların ardından açıklanacağını kaydetti.