Taçoy, Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Belediye Başkanı İsmail Arter’in makamında gerçekleşen görüşmede kentle ilgili konular ele alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Taçoy ziyarette, kent için yapılması gereken işlerin bulunduğuna dikkati çekti ve bu işlerin bakanlıkla istişare içerisinde yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Arter de, Bakan Taçoy’u Gazimağusa’da ve makamında görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, belediyenin hayata geçirdiği projelerini ve çalışmalarını istişare içinde yürüttüğünü ifade etti.

Arter, tramvay, yat limanı, trafik düzenlemesi ve yollar gibi konularda başlattıkları çalışmaları bakanlıkla işbirliği içinde yürütülmesine özen gösterdiklerini ifade etti.