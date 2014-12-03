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Taçoy, Engelliler Spor Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, engellilerle ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini söyleyerek, Engelli Araç Park Yerleri Tüzüğü ile engellilerle ilgili diğer yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy, Engelliler Spor Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, engellilerle ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini söyleyerek, Engelli Araç Park Yerleri Tüzüğü ile engellilerle ilgili diğer yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

03 Aralık 2014 Çarşamba 19:08
Taçoy, Engelliler Spor Federasyonu Heyetini Kabul Etti
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 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, engellilerle ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini söyleyerek, Engelli Araç Park Yerleri Tüzüğü ile engellilerle ilgili diğer yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy, KKTC Engelliler Spor Federasyonu heyetini kabul etti.

Federasyon Başkanı Hacımehmet, KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun Avrupa’da ve dünyada KKTC lisansının tanındığı tek kulüp olduğuna dikkat çekerek, “Biz ambargoları yıktık ve yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Hacımehmet, sıkıntılarını da aktararak, Taçoy’dan yardım talebinde bulundu.

Federasyon Asbaşkanı Murat Katrin de, özellikle ulaşım konusunda sıkıntı çektiklerini söyleyerek,  Taçoy’dan  destek istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy da, federasyonun uluslararası alanda verdiği mücadelenin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Engellilerle ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini söyleyen Taçoy, engelli araç park yerleri tüzüğü ile engellilerle ilgili yasanın bir an önce geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy, şunları söyledi:

“Ülkemizde insanların sorunsuz yaşaması, bir arada yaşama kültürünün gelişmesine bağlıdır. Engelli olan vatandaşlarla bir arada yaşamanın en temel özelliği de onların önüne engel koymadan, tıpkı engelsiz olan insanlarımız gibi kolayca hayatını idame etmesini sağlamaktır. Elbette bunun için yasal düzenlemeler gerekir. Ancak, yasadan önce, toplumun empati kültürünü geliştirmesiyle mümkündür. İstediğiniz kadar yasa çıkarın ama gönülden yapılan ve herkesin özgürce yaşaması gerektiğine inanan toplumlar, bir birlerine engel değil, yol açan olacaktır.”

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