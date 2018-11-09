Tacizci öğretmen tutuklandı

Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gazimağusa'da 3 Kasım günü meydana gelen olay ve sonrasında polisin bilgisine bugün gelen taciz olayı bölgede büyük infial yarattı ticaret lisesi okul pikniği dönüşünde öğretmen Hasan Hüseyin Doğançicek otomobiline aldığı öğrencisini Aşıklar tepesine götürurerek öpmeye başladı bunun üzerine öğrencisinin tepkisi ve araçtan inip kaçmasından sonra durumu ailesine bildirmesi sonrasında polise yapılan şikayet sonrası öğretmen tutuklanıp bugün Gazimağusa kaza mahkemesine çıkartılıp hakkında 3 gün tutukluluk süresi alındı.