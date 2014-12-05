Tabutta Ağlatan Detay

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında devam eden arama kurtarma çalışmalarında son olarak cansız bedenlerine ulaşılan 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU





İşçiler Ali Haznedar (31), Hasan Tuncer (35), Mehmet Özcan (35), Hüseyin Gültekin (28) ve Kamil Yaman'ın (36) cenazeleri Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınarak namazın kılınacağı Nezahat ve Ahmet Keleşoğlu Camisine getirildi. Cuma namazı öncesi cami önünde yan yana dizilen Türk bayrağına sarılı tabutlara sarılan işçilerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.



KILIÇDAROĞLU DA CENAZEYE KATILDI



Cenaze törenine kalabalık bir topluluğun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, karaman Valisi Murat Koca, milletvekilleri, maden ocağından daha önce cenazeleri çıkarılan işçilerin yakınları katıldı.



MADENCİ OĞLU BAYGINLIK GEÇİRDİ



Cenaze namazı kılındığı sırada madencilerden Mehmet Özcan'ın oğlu 10 yaşındaki Hüseyin Özcan baygınlık geçirdi. Polisler çocuğu kucağına alarak ambulansa götürdü. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından 5 işçinin tabutu omuzlara alınarak köylerine götürülmek üzere cenaze arabalarına taşındı. İşçilerden Mehmet Özcan ve Hasan Tuncer'in cenazeleri Güneyyurt beldesine, Ali Haznedar'ın cenazesi Aşağıçağlar köyüne, Hüseyin Gültekin'in cenazesi Gökçekent köyüne, Kamil Yaman'ın cenazesi ise Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne götürüldü.



28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesindeki maden ocağında su baskını sonucu meydana gelen maden kazasında içeride 18 işçi mahsur kalmış, madende 38 gün devam eden arama kurtarma çalışmalarında 18 işçinin tamamının cansız bedenlerine ulaşılmıştı.



TABUTTAN BEBEĞİNİN PATİĞİ



Günler sonra felaket madeninden çıkartılan Ali Haznedar, 5 aylık hamile olan eşi Fadime Haznedar'ın, dünyaya getireceği kız bebeğini ise göremeyecek. Haznedar'ın tabutunun üzerine bırakılan bebeğinin patiği de yürek dağladı. Aşağıçağlar Köyü'nde oturan Ali Haznedar'ın, facianın ardından kardeşiyle birlikte çıkartılan 5 madencinin defnedildiği ve 'Madenci Şehitliği'ne dönüştürülecek olan köy mezarlığındaki bölüme defnedilecek.

