Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Tabutta Ağlatan Detay

Ermenek'te meydana gelen maden faciasında cansız bedenlerine ulaşılan 5 işçi için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Tabutta Ağlatan Detay

Ermenek'te meydana gelen maden faciasında cansız bedenlerine ulaşılan 5 işçi için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

05 Aralık 2014 Cuma 14:51
Tabutta Ağlatan Detay
banner238

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında devam eden arama kurtarma çalışmalarında son olarak cansız bedenlerine ulaşılan 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU


İşçiler Ali Haznedar (31), Hasan Tuncer (35), Mehmet Özcan (35), Hüseyin Gültekin (28) ve Kamil Yaman'ın (36) cenazeleri Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınarak namazın kılınacağı Nezahat ve Ahmet Keleşoğlu Camisine getirildi. Cuma namazı öncesi cami önünde yan yana dizilen Türk bayrağına sarılı tabutlara sarılan işçilerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

KILIÇDAROĞLU DA CENAZEYE KATILDI

Cenaze törenine kalabalık bir topluluğun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, karaman Valisi Murat Koca, milletvekilleri, maden ocağından daha önce cenazeleri çıkarılan işçilerin yakınları katıldı.

MADENCİ OĞLU BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cenaze namazı kılındığı sırada madencilerden Mehmet Özcan'ın oğlu 10 yaşındaki Hüseyin Özcan baygınlık geçirdi. Polisler çocuğu kucağına alarak ambulansa götürdü. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından 5 işçinin tabutu omuzlara alınarak köylerine götürülmek üzere cenaze arabalarına taşındı. İşçilerden Mehmet Özcan ve Hasan Tuncer'in cenazeleri Güneyyurt beldesine, Ali Haznedar'ın cenazesi Aşağıçağlar köyüne, Hüseyin Gültekin'in cenazesi Gökçekent köyüne, Kamil Yaman'ın cenazesi ise Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne götürüldü.

28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesindeki maden ocağında su baskını sonucu meydana gelen maden kazasında içeride 18 işçi mahsur kalmış, madende 38 gün devam eden arama kurtarma çalışmalarında 18 işçinin tamamının cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

TABUTTAN BEBEĞİNİN PATİĞİ

Günler sonra felaket madeninden çıkartılan Ali Haznedar, 5 aylık hamile olan eşi Fadime Haznedar'ın, dünyaya getireceği kız bebeğini ise göremeyecek. Haznedar'ın tabutunun üzerine bırakılan bebeğinin patiği de yürek dağladı. Aşağıçağlar Köyü'nde oturan Ali Haznedar'ın, facianın ardından kardeşiyle birlikte çıkartılan 5 madencinin defnedildiği ve 'Madenci Şehitliği'ne dönüştürülecek olan köy mezarlığındaki bölüme defnedilecek.
 

Son Güncelleme: 05.12.2014 14:56
Anahtar Kelimeler:
KLIBRIS MANŞETERMENEK MADEN FACİASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim