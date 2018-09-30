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Tabipler Odası Başkanlığına Dr. Mustafa Taşçıoğlu Getirildi

Lefkoşa, .30 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Mustafa Taşçıoğlu oy birliği ile seçildi.

Tabipler Odası Başkanlığına Dr. Mustafa Taşçıoğlu Getirildi

Lefkoşa, .30 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Mustafa Taşçıoğlu oy birliği ile seçildi.

30 Eylül 2018 Pazar 08:01
Tabipler Odası Başkanlığına Dr. Mustafa Taşçıoğlu Getirildi
Lefkoşa, .30 Eylül 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Mustafa Taşçıoğlu oy birliği ile seçildi.
Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Sonuç Büyük, sekreterliklerini Dr. Ziba Yücel ve Dr. Şükrü Onbaşı yaptı.  Genel kurul 69 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Mustafa Taşçıoğlu oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı. 
Sonuçlar şöyle: 
Yönetim Kurulu 
“Dr.İdris Deniz, Dr. Ömer Taşargöl, Dr. Dilek Yazman, Dr. Yonca Morris, Dr. Ömer Diker, Dr. Ayşe Zeki“
Yedek üyeler: 
“Dr. Raif Hızal, Dr. Ergün Parlan, Dr. Nesil Bayraktar, 
Denetleme Kurulu 
“Dr. Hasan Sav, Dr. Musa Olgu, Dr. Arif Ersoy”
Yedek Üyeler : 
“Dr. Erol Barçın, Dr. Nurçin İncirli, Dr. Onur Çelik”

(AK/HÖ)            FOTOĞRAFLI


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