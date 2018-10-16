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Tabipler Odası: "40 Yaşından İtibaren Her Kadın Mutlaka Yıllık Mamografi Yaptırmalı”

TABİPLER ODASI’NDAN MEME KANSERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

Tabipler Odası: "40 Yaşından İtibaren Her Kadın Mutlaka Yıllık Mamografi Yaptırmalı”

TABİPLER ODASI’NDAN MEME KANSERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

16 Ekim 2018 Salı 12:59
Tabipler Odası:

TABİPLER ODASI’NDAN MEME KANSERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

“40 YAŞINDAN İTİBAREN HER KADIN MUTLAKA YILLIK MAMOGRAFİ YAPTIRMALI”

“KADINLAR MEME KANSERİNİ DÜŞÜNDÜREN BELİRTİLERİ BİLMELİ, BULGULARIN VARLIĞINDA MUTLAKA HEKİME BAŞVURMALI”

Lefkoşa, 16 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, 40 yaşından itibaren her kadının mutlaka yıllık mamografi yaptırması gerektiğini hatırlatarak, “Kadınlar meme kanserini düşündüren belirtileri bilmeli, bulguların varlığında mutlaka hekime başvurmalı” uyarısında bulundu.

Tabipler Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ile Eğitim Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Diker, meme kanseriyle ilgili risk faktörleri, belirtiler, tarama ve meme kanserden korunma yöntemleriyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

“Ekim Ayı: Meme Kanseri Farkındalık Ayı-Unutma Erken Tanı Hayat Kurtarır!” başlıklı açıklamada, meme kanserinin risk faktörleri şöyle aktarıldı:

RİSK FAKTÖRLERİ

“Kadın cinsiyet, 50 yaşından büyük olma, ilk adet görme yaşının erken olması (10 yaşından küçük), geç menopoz (adetten 55 yaşından sonra kesilme), çocuk doğurmama, ilk çocuğun 35 yaşından sonra doğrulması, menopoz döneminde hormon tedavisi uygulamaları, radyasyona maruz kalma, obezite (vücut kitle indeksinin 30 kg/m2 fazla olması), alkol tüketimi ve genetik faktörler.”

“Bu durumlarda mutlaka bir hekime başvurun” uyarısında bulunulan belirtiler ise şöyle paylaşıldı:

“Memede ele gelen kitle, koltuk altında ele gelen kitle, meme ucunda meydana gelen çekilmeler, memede çökük görünüm olması, memede kızarık-ödemli görüm olması, memenin portakal kabuğuna benzer görünümde olması, tek taraflı memeden kanlı akıntı, meme derisinde özellikle meme başı civarında kaşıntı ve egzama görünümü.”

40 yaşından itibaren her kadının mutlaka yıllık mamografi yaptırmasının gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, kadınların meme kanseri düşündüren belirtileri bilmesi ve bu bulguların varlığında mutlaka bir hekime başvurması gerektiği kaydedildi.

KORUYUCU FAKTÖRLER

Meme kanserinden koruyan faktörler ise şu şekilde aktarıldı:

“Sağlıklı kiloda olma. Vücut kitle indeksinin 25 kg/m2 düşük olması, alkol tüketiminden kaçınılması, haftada 150 dakikadan fazla süreyle orta düzeyde egzersiz yapılması, sebze ve meyveden zengin beslenme, yağlı beslenmeden kaçınılması, doğum sonrasında 1 buçuk 2 yıl süreyle bebeğin emzirilmesi bireyleri meme kanserinden korumaktadır.”

Açıklamada şu bilgiler de paylaşıldı:

“Meme kanseri, kadınlarda dünyada en sık görülen kanser tipidir. Her 4 kadından 1’i meme kanserine yakalanmaktadır. Kadınlarda kansere bağlı ölümlerde meme kanseri 2’nci sıradadır. Her 6-8 kadından birisi meme kanseri tanısı almaktadır. Dolayısıyla meme kanseri sıklığı, ölüm riskleri, tedavisinde bıraktığı sakatlıklar ve tedavi maliyetleri nedeniyle günümüzde giderek büyüyen bir halk sağlığı problemi haline gelmektedir. Mamografinin 1980’ler itibariyle yaygınlaşması sayesinde meme kanserinden ölümlerde dramatik azalmalar sağlanmıştır.”

(RÇ/ÖK)

 

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