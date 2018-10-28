Tabipler Birliği’nde Yeni Dönem... 22. Olağan Gelen Kurulu Yapılan Birliğin Başkanlığına Dr. Gürkut Seçildi

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yeni yönetimini dünkü genel kurulda belirledi. Birlik Başkanlığı’na Dr. Özlem Gürkut seçildi.

Tabipler Birliği’nin 22’nci Olağan Gelen Kurulu’nda Dr. Kenan Arifoğlu ile Dr. Özlem Gürküt başkanlık için yarıştı.

326 hekimin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Dr. Özlem Gürkut seçildi. Genel Kurulda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.

Divan Başkanlığını Dr. Ahmet Özant, divan sekreterliklerini Dr. Ziba Yücel ile Dr. Naciye Nami’nin yaptığı genel kurulda belirlenen yönetim kurulu üyeleri şöyle:

“Dr. Düriye Deren Oygar; Dr. Emre Y. Vudalı; Dr. Mehmet Mehmetoğlu; Dr. Sonuç Büyük

Dr. Elşen Mülazimoğlu; Dt. Ayşe Günbay; Dt. Halil Bakkaloğlu ve Dt. Okan Yücel.”

Yedek üyeler şöyle:

“Dr. Hasan Besim; Dr. Raif Hızal; Dr. Murat Uncu; Dr. Kandemir Berova; Dr. Ergün Parlan; Dt. Hüseyin Bıçak; Dt. Teksen Köroğlu ve Dt. İzgen Karakaya.”

Onur Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

“Dr. Sibel Tozakı; Dr. Asım Yürüker; Dr. Erol Şeherlioğlu; Dr. Çiğdem G. Mehmetoğlu; Dr. Sevim Bektaş ve Dt. Sami Solyalı.”

Yedek üyeler şöyle:

“Dr. Turgay Akalın; Dr. Kemal Lordoğlu; Dr. Vesile Vehbi; Dr. Ayşe Akıncıoğlu ve Dt. Emel Gardiyanoğlu.”

Denetleme Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

“Dr. Tayfun Beyatlı; Dr. Ozan Razı ve Dr. Ergün Ökçün.”

Yedek Üyeler şöyle:

“Dr. Metin Morris, Dr. Aysel Bittacı ve Dr. Ersan Berksel.”

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