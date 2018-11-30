Tabipler Birliği Naylon Poşet Kullanımının Azaltılması İçin Yarın Başlatılacak Uygulamaya Destek Belirtti



“ALIŞVERİŞE GİDERKEN KUMAŞ, KARTON VEYA FİLE ÇANTALARINIZI GÖTÜREREK NAYLON POŞET KULLANIMINI AZALTIN”

“ORTALAMA 12-15 DAKİKA KULLANDIĞIMIZ NAYLON POŞETLER, ÇÖPLERLE BİRLİKTE DOĞAYA ATILMAKTA VE YOK OLMA SÜRELERİ 1000 YILI BULABİLMEKTEDİR”



Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), naylon poşet kullanımını azaltarak, çevreyi ve doğayı korumak amacıyla yarından itibaren başlatılacak marketlerde poşetlerin parayla satılması uygulamasına destek belirtti.

Tabipler Birliği, halkı, plastik (naylon) poşet kullanımını azaltmak için gerekli önlemleri almaya, çevreyi korumaya, yerlere çöp atmamaya özen göstermeye; yetkilileri çevre bilincini geliştirecek düzenlemelere; sivil toplum kuruluşlarını da medyayı da çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi için iş birliğine davet etti.

“YÜZDE 99’U DOĞADA KALARAK KİRLİLİĞE YOL AÇIYOR”

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yazılı açıklamasında, polietilen denilen bir petrol türevinden ve atık plastik malzemelerin yeniden dönüştürülmesinden elde eden plastik (naylon) poşetlerin sadece yüzde 1’inin geri dönüştürülebildiğini, yüzde 99’unun doğada kalarak çevre kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliğine yol açtığını kaydetti.

Dünyada yılda 1 trilyon, dakikada 2 milyon; Türkiye’de ise bir kişinin ortalama bir yılda 312 adet plastik poşet kullandığını belirten Gürkut, ilki 1957’de sandviç poşeti olarak kullanılan plastik poşetlerin maliyeti düşük olduğundan kullanımının çok arttığını, bunun da çevre kirliliği problemini daha da büyüttüğünü anlattı.

“Ortalama 12-15 dakika kullandığımız plastik poşetler, çöplerle birlikte doğaya atılmaktadır ve yok olma süreleri 1000 yılı bulabilmektedir” diyen Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, plastik poşetlerin doğaya, okyanuslara ve canlılara verdiği zararları aktardı.

Gürkut, plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla 1993’te ilk önlemi alan Danimarka’da poşetlerin ücretli olmasıyla kullanımında yüzde 60’lık hızlı bir düşüş sağlandığını bildirerek, bazı ülkelerde alınan önlemlerden örnekler verdi; dünyadaki tüm kuşların yüzde 94’ünün ve en az 267 çeşit hayvanın midesinde onlara zarar veren plastiğe rastlandığını kaydetti.

EKOSİSTEME ZARAR

Plastik poşetlerin biyolojik olarak çözünebilir olmadığını, bu nedenle de çevre kirliliğine yol açarak, özellikle denizlerde ekosisteme zarar vererek canlıların ölümüne neden olduğuna dikkat çeken Dr. Özlem Gürkut, AB’nin getirdiği yasal düzenlemeye göre, naylon poşetlerin parayla satıldığını ve dayanıklı çanta kullanımının desteklendiğini belirtti.

AB’NİN HEDEFİ KİŞİ BAŞINA YILLIK POŞET KULLANIMINI 2025’TE 40’A DÜŞÜRMEK

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, AB’de kişi başına yılda 191 plastik poşet kullanımı olduğunu, yeni yasal düzenlemeyle amaçlananın bu sayıyı 2019’da 90’a 2025’te ise 40’a düşürmek olduğunu bildirdi.

MARKETLERDE PARAYLA SATILMASI UYGULAMASINA DESTEK

Yarından itibaren ülkede başlayacak marketlerde plastik poşetlerin parayla satılması uygulamasına Tabipler Birliği’nin desteğini ifade eden Gürkut, şunları kaydetti:

“KUMAŞ, KARTON VEYA FİLE ÇANTALARINIZI GÖTÜRÜN”

“Buradaki amaç plastik poşet kullanımını azaltarak çevreyi ve doğayı korumaktır.

Plastik poşetlerin dünyamıza pahalıya mal olduğu, uzun yıllar daha zarar vermeye devam edecekleri ortadadır.

Kişiler alışverişe giderken kendi kumaş, karton veya file çantalarını götürebilir ve naylon poşet kullanımını azaltabilirler.

Evlerindeki çöpleri çöp kovalarında, büyük çöp poşetlerinde biriktirerek daha az miktarda naylon kullanmaya özen gösterebilirler.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bu uygulamayı desteklemektedir ve halkımızı plastik poşet kullanımını azaltmak için gerekli önlemleri almaya, çevreyi korumaya, yerlere çöp atmamaya özen göstermeye davet etmektedir.

Yetkilileri, eğitim müfredatlarımızda çevre bilincini oluşturmak üzere gerekli düzenlemeyi yapmaya, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve medya ile çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi için, iş birliği yapmaya çağırmaktadır.”

(GÜL/ÖK) FOTOĞRAFLI

