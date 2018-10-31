banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.345
DOLAR
5.5051
STERLİN
7.0055
EURO
6.2337
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12...
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini...
Tornacı teminata bağlandı
Tornacı teminata bağlandı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa’da bıçaklı kavga
Kapat

Tabipler Birliği Kış Dönemi Öncesi Halka Grip Aşısı Olmayı Tavsiye Etti

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, gribin her sene sebep olduğu mevsimsel salgınlar ve bu salgınlar sonucu sağlık kurumlarında artan iş yükü, hastane yatışlarındaki artışlar, iş ve okul kaybı, ekonomik yükü, riskli gruplarda belli bir oranda ölümle sonuçlanması ve yeni mutasyonlarla pandemi (kıtalar arası salgın) ve toplu ölümlere neden olabildiğinden sürekli olarak güncelliğini koruduğunu açıkladı.

Tabipler Birliği Kış Dönemi Öncesi Halka Grip Aşısı Olmayı Tavsiye Etti

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, gribin her sene sebep olduğu mevsimsel salgınlar ve bu salgınlar sonucu sağlık kurumlarında artan iş yükü, hastane yatışlarındaki artışlar, iş ve okul kaybı, ekonomik yükü, riskli gruplarda belli bir oranda ölümle sonuçlanması ve yeni mutasyonlarla pandemi (kıtalar arası salgın) ve toplu ölümlere neden olabildiğinden sürekli olarak güncelliğini koruduğunu açıkladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:45
Tabipler Birliği Kış Dönemi Öncesi Halka Grip Aşısı Olmayı Tavsiye Etti
Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, gribin her sene sebep olduğu mevsimsel salgınlar ve bu salgınlar sonucu sağlık kurumlarında artan iş yükü, hastane yatışlarındaki artışlar, iş ve okul kaybı, ekonomik yükü, riskli gruplarda belli bir oranda ölümle sonuçlanması ve yeni mutasyonlarla pandemi (kıtalar arası salgın) ve toplu ölümlere neden olabildiğinden sürekli olarak güncelliğini koruduğunu açıkladı.

Birlik Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı gribin genellikle bir iki hafta içinde tedavisiz iyileşmekle birlikte, çok küçük yaştakiler, yaşlılar ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda hastane yatışlarında artışa ve ölüme neden olduğunu kaydetti.
  
KİMLERE AŞI ÖNERİLİR   

Grip aşısının prensipte, 6 aylık ve üzeri yaş grubundan yaptırmak isteyen herkese yıllık olarak Kasım ayında uygulandığını kaydeden Vudalı, grip açısından tanımlanmış risk gruplarına giren kişilere, bu kişilere bakım veren kişilere ve nihayetinde gripten korunmak isteyen herkese önerildiğini açıkladı.   

Vudalı, grip aşısının öncelikli yapılması önerilen grupları; 4 yaşından küçük (özellikle 2 yaş altı) çocuklar (6. aydan itibaren), 50 yaşından büyük erişkinler, gebeler, bakım evinde yaşayanlar, sağlık çalışanları, kronik sağlık sorunu olanlar, kronik pulmoner hastalık (astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı, kistik fibrozis), kardiyovasküler (tek başına hipertansiyon hariç) hastalık, böbrek hastalığı   Karaciğer hastalığı, kan hastalıkları (orak hücreli anemi dahil), Endokrin hastalık (diabetes mellitus gibi), Metabolik hastalık (genetik metabolik hastalıklar gibi), Nörolojik veya nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir ve kas hastalıkları, serebral palsi, epilepsi, inme, mental retardasyon, büyüme-gelişme geriliği, musküler distrofi, spinal kord hasarı dahil), hastalık veya ilaca bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kanser, uzun süreli steroid kullanımı, HIV gibi), 19 yaşından küçük olup uzun süredir aspirin tedavisi alanlar, Morbid obezler (Vücut kitle indeksi >40), grip açısından riskli grupta tanımlanan kişilere bakım verenler ve aynı evde yaşayanlar (çocuklar dahil) olarak açıkladı. 
  
KİMLERE YAPILMAZ

Vudalı, yumurta proteini dahil olmak üzere aşı içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı bilinen ciddi alerjik reaksiyon veya daha önce aşı uygulaması sonrasında alerjik reaksiyon gelişmiş olan kişilere grip aşısı yapılamayacağını kaydetti.  

Vudalı, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak kış dönemi öncesi, özellikle yukarıda belirtilen risk gruplarının grip aşılarını yaptırmalarını önermekteyiz” ifadelerini kullandı.

(RU/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar Adem’in Ölümü Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Özçınar Adem’in Ölümü Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Hür-iş’ten Eyleme Gitme Uyarısı
Hür-iş’ten Eyleme Gitme Uyarısı
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
Tornacı teminata bağlandı
Tornacı teminata bağlandı
Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu
Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İzci Liderlerine Kamp
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İzci Liderlerine Kamp
Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı
Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı
Tıp-iş 2019 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Payın Artırılmasını İstedi
Tıp-iş 2019 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Payın Artırılmasını İstedi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim