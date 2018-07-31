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Tabipler Birliği Bitki Sağlığı Laboratuarının Kurulmamasını Eleştirdi

Lefkoşa, 31 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 2015 yılında geçen Bitki Sağlığı Yasası için elzem olan bitki sağlığı laboratuarının, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin finansal taahhüdüne karşın yıllardır kurulmamış olmasını eleştirerek, “bitmeyen senfoniye” benzetti.

Tabipler Birliği Bitki Sağlığı Laboratuarının Kurulmamasını Eleştirdi

Lefkoşa, 31 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 2015 yılında geçen Bitki Sağlığı Yasası için elzem olan bitki sağlığı laboratuarının, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin finansal taahhüdüne karşın yıllardır kurulmamış olmasını eleştirerek, “bitmeyen senfoniye” benzetti.

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
Tabipler Birliği Bitki Sağlığı Laboratuarının Kurulmamasını Eleştirdi


Lefkoşa, 31 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 2015 yılında geçen Bitki Sağlığı Yasası için elzem olan bitki sağlığı laboratuarının, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin finansal taahhüdüne karşın yıllardır kurulmamış olmasını eleştirerek, “bitmeyen senfoniye” benzetti.

Tabipler Birliği Asbaşkanı ve Çevre Komitesi Sorumlusu Teksen Köroğlu yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır yürütmedeki beceriksizlikler nedeniyle laboratuarın kuruluşunun engellendiğini ileri sürdü.

Köroğlu, AB tarafından bina için yıllar önce alınan 210 bin Euro tutarındaki mefruşatın çürümeye terk edildiğin, yine AB tarafından laboratuar yapımı için ayrılan 1 milyon Euro’nun da kullanılamadığına dikkat çekerek, “Planlama İnşaat Dairesi bir proje çizimini yıllardır ve hala daha yapmamakta, bitmeyen bahaneleri ile aciz bir durumdadır. Planlama İnşaat Dairesi bu yetersiz işlevsizliği yüzünden devleti ve kamu yararını zarara sokmuştur, sokmaktadır. Devlet kurumlarımızdaki bu tür ve benzeri işlevsizliklerin hesabının sorulmasını yeni hükümetten istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Köroğlu, Bitki Sağlığı Laboratuarı için bir arsa bulmanın yıllar içinde zar zor başarıldığını, bu kez de Planlama İnşaat Dairesi’ne takıldığını, bir türlü bitirilmeyen laboratuar projesi yüzünden bitkilerin, çevre ve halk sağlığının risk altında bırakıldığını savundu.

Köroğlu, Planlama İnşaat Dairesi’nin eleman eksikliği bahaneleri ile oyalama taktiklerinin birçok kamu kuruluşlarındaki hantal işleyiş sisteminin ,liyakatsiz bürokrasisinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Köroğlu, Planlama İnşaat Dairesi’nden laboratuar projesinin ne zaman biteceği konusunda kamuoyuna açıklama istedi.

(YIL/ÖK)



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