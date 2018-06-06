Tabipler Birliği, Bazı Maddelerin Kullanımının Serbest Bırakılması Konusunda Endişeli

Lefkoşa, 6 Haziran 18 : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, ülkede alkol ve sigara denetimleri istenilen düzeyde değilken başka maddelerin kullanımının serbest bırakılması konusunda ciddi endişeleri olduğunu kaydederek, “Atılacak adımların sonuçları iyi hesaplanmalı, öyle hareket edilmeli” dedi.
“Emniyetli ilaçlar yoktur. Emniyetli doktorlar vardır” diyen ve ilaçlar konusunda da değerlendirme yapan Arifoğlu, “İlaçların mutlaka reçeteyle satılması ve konuyla ilgili uzmanlar tarafından verilmesi son derece önemli” ifadelerine yer verdi.
İlaç satışına kontrol getirmek için otomasyon sistemi üzerinden hasta bilgi gizliliğini de koruyarak kime hangi ilacın ne zaman verildiğinin kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan Arifoğlu, “İlaçlar ve bazı maddeler arasındaki etkileşim var ancak bunun uluorta açıklanması son derece sakıncalı” dedi.
(RÇ/HÖ)