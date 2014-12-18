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Tabipler Odası’ndan “Sağlık Ve Sosyal Sorunlar Ve Alternatif Çözümler” Sempozyumu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, meslektaşlarının çağdaş, bilimsel bilgiye ve güncel tıp uygulamalarına ulaşması amacıyla “Sağlık ve Sosyal Sorunlar ve Alternatif Çözümler” konulu sempozyum düzenliyor.

Tabipler Odası’ndan “Sağlık Ve Sosyal Sorunlar Ve Alternatif Çözümler” Sempozyumu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, meslektaşlarının çağdaş, bilimsel bilgiye ve güncel tıp uygulamalarına ulaşması amacıyla “Sağlık ve Sosyal Sorunlar ve Alternatif Çözümler” konulu sempozyum düzenliyor.

18 Aralık 2014 Perşembe 11:18
Tabipler Odası’ndan “Sağlık Ve Sosyal Sorunlar Ve Alternatif Çözümler” Sempozyumu
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 Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, meslektaşlarının çağdaş, bilimsel bilgiye ve güncel tıp uygulamalarına ulaşması amacıyla “Sağlık ve Sosyal Sorunlar ve Alternatif Çözümler” konulu sempozyum düzenliyor.

Tabipler Odası’ndan verilen bilgiye göre, sempozyum, 20 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa Golden Tulip Otel’de saat 13.30’da başlayacak.

Sempozyuma Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu (ATSEF) Eş Başkanları İlker Duyan ve Dr. Serdar Dalkılıç, ATSEF Asbaşkanı Dr. Cankut Yüksel ile Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Safter Çınar da katılarak, Almanya, Fransa ve İsviçre’deki sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı konularındaki deneyimleri paylaşacak.

Sempozyumda ayrıca Avrupa’da sendikacılığın konumu konulu konferans ile bölünmüş kentler konulu panel de yer alacak.

MERT: “AMAÇ, MESLEĞİN DAHA İDEAL KOŞULLARDA UYGULANMASI”

Tabipler Odası Başkanı Dr. Cemal Mert, sempozyumla,  tıp mesleğinin daha ideal koşullarda uygulanmasına hizmet edecek sosyo-ekonomik ortamın iyileştirilmesine katkı yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Mert, yirmi yılı aşkın zamandır, üzerinde konsensüs sağlanmış olan sağlıkta reform uygulamasının hayata geçmemesindeki en önemli nedenin, toplumsal ve siyasi irade yoksunluğu olduğunu savundu.

Mert, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası olarak, sağlık reformunun hayata geçirilmesi konusunda toplumsal ve siyasal iradenin oluşması ve harekete geçilmesi yolunda üzerlerine düşeni yapmaktan geri durmayacaklarını kaydetti.

Mert, “ülkedeki sistemsizlik ve yozlaşmayı yaratan en önemli sorunların Kıbrıs meselesi ve demokrasinin gelişmemişliği” olduğu görüşünü de ifade etti.

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