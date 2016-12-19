Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Tabipler Birliği, Kayseri’deki Terör Saldırısını Kınadı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Sonuç Büyük, İstabul’un ardından Kayseri’de gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Tabipler Birliği, Kayseri'deki Terör Saldırısını Kınadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Sonuç Büyük, İstabul’un ardından Kayseri’de gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Büyük yaptığı açıklamada, İstanbul Beşiktaş’taki hain terör saldırısının acıları henüz dinmeden Kayseri’de gerçekleşen ikinci bombalı saldırıda masum ve gencecik insanların öldürülmesi, yaralanması ve sakat bırakılmasının Kıbrıs Türk hekimleri ve ülke insanını derinden yaralayıp üzdüğünü ifade etti.

“Bizler, Kıbrıs Türk hekimleri olarak her zaman, her türlü şiddetin,  terörün ve savaşın karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diyen KTTB Genel Sekreteri Sonuç Büyük, barış ve demokrasi için bu konuda uğraş veren tüm sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’de insanların yüzyıllar; din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapılmadan barış içinde yaşadığını anımsatan Büyük, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yetkililerinden terörü milli bütünlük sağlayarak ortadan kaldırması, akan kanları durdurması için önlemler alması en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Tabipler BirliğiKınama
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ" DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DENKTAŞ: "AZINLIK MAZINLIK DEĞİL SAPASAĞLAM...

Haberi Oku