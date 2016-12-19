Tabipler Birliği, Kayseri’deki Terör Saldırısını Kınadı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Sonuç Büyük, İstabul’un ardından Kayseri’de gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Büyük yaptığı açıklamada, İstanbul Beşiktaş’taki hain terör saldırısının acıları henüz dinmeden Kayseri’de gerçekleşen ikinci bombalı saldırıda masum ve gencecik insanların öldürülmesi, yaralanması ve sakat bırakılmasının Kıbrıs Türk hekimleri ve ülke insanını derinden yaralayıp üzdüğünü ifade etti.

“Bizler, Kıbrıs Türk hekimleri olarak her zaman, her türlü şiddetin, terörün ve savaşın karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diyen KTTB Genel Sekreteri Sonuç Büyük, barış ve demokrasi için bu konuda uğraş veren tüm sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’de insanların yüzyıllar; din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapılmadan barış içinde yaşadığını anımsatan Büyük, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yetkililerinden terörü milli bütünlük sağlayarak ortadan kaldırması, akan kanları durdurması için önlemler alması en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.