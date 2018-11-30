banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94969
ALTIN
203.628
DOLAR
5.1927
STERLİN
6.6261
EURO
5.8895
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Hap satıcılarına rekor ceza
Hap satıcılarına rekor ceza
Lefkoşa'ya ateş düştü
LEFKOŞA'YA ATEŞ DÜŞTÜ
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Tabipler Birliği: “HIV tanısı ile yaşayan 68 kişi var, hasta olup bilmeyenlerin sayısı çok daha fazla”

Tabipler Birliği: “HIV tanısı ile yaşayan 68 kişi var, hasta olup bilmeyenlerin sayısı çok daha fazla”

30 Kasım 2018 Cuma 14:30
Tabipler Birliği: “HIV tanısı ile yaşayan 68 kişi var, hasta olup bilmeyenlerin sayısı çok daha fazla”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ülkede HIV virüsü taşıyan 68 kişi olduğunu, ancak HIV pozitif olup bunu bilmeyen sayısının çok daha fazla olduğunu belirtti.
KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hastalığın; korunmasız cinsel ilişki, kan ürünlerinin nakli, ortak enjektör kullanımı, anneden bebeğe, dövme veya piercing ve kaza ile enjektör iğnesinin vücuda batması (HIV pozitif kişinin) ile bulaşabildiğini kaydetti.
Vudalı, HIV’in, sosyal ilişkilerle, öpüşmekle, sarılmakla, aynı ortamda bulunmakla, aynı çatal – kaşığı, aynı havuzu, aynı tuvaleti kullanmakla, sivrisinek ısırmasıyla, gözle görünür miktarda kan içermedikçe tükürükle, ter ile bulaşmadığını hatırlattı.
Vudalı açıklamasında, hastalık risk guruplarını; korunmasız cinsel ilişki yaşayan ve birden fazla partnerle olanlar, damar içi ilaç bağımlılığı ve ortak enjektör kullanımı olanlar, HIV pozitif bir kişi ile ilişki yaşayanlar, görülme sıklığı yüksek bölgelere seyahat eden ya da orada yaşayanlar, cinsel saldırıya maruz kalanlar ve erkekler arası homoseksüel ilişki yaşayanlar olarak sıraladı.
Vudalı, HIV’den korunmanın en güvenilir yönteminin prezervatif kullanmak olduğunu ve doğru kullanılması durumunda bulaşma riskinin 0’a yaklaştığını ifade etti.
Vudalı, tedavi alan HIV pozitif kişilerin % 96 oranında bulaştırma riskini azalttığını, ayrıca cinsel temas öncesinde kullanılan ilaç rejimlerinin de bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığını dile getirdi.
Hastalığın, ilaç seçenekleriyle kontrol altında tutulabildiğini anlatan Vudalı, “Günümüzün yenilikleri ile artık HIV günlük tek bir tablet ile tedavi edilebilmektedir. Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV pozitif kişiler kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Geç HIV tanısı alan ve AIDS evresinde olan kişiler dahi ilaç tedavisiyle sağlıklarına geri kavuşabilmektedir. Hatta günümüzde gelişmiş tıp sayesinde HIV pozitif anneler virüsü taşımayan bebek sahibi olabilmektedir. HIV pozitif kişiler normal aile ve iş hayatlarına devam edebilirler” dedi.
“EĞİTİMDE DERS KONULMALI”
Vudalı, eğitim sistemine sağlıklı cinsel eğitim derslerinin konulmasının (cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri) yapılacak en önemli ve ilk adım olduğunu, bunun dışında cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisi için gerekli test merkezlerinin açılması, ülkeye gelen ve belirli bir sürenin üzerinde kalacak olan risk grubu kişilerin taranması (bulaşmayı azaltmak için en önemli adım hasta olduğunu bilmektir), spot eğitim bilgilendirme içeriklerinin artırılması, riskli gruplarda sık taramalar yapılması ve ihraç kararının kaldırılması olduğunu belirtti.
 

Son Güncelleme: 30.11.2018 18:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veteriner Dairesi Üreticilere Sahip Oldukları Hayvan Varlıklarını Bildirmeleri Çağrısında Bulundu
Veteriner Dairesi Üreticilere Sahip Oldukları Hayvan Varlıklarını Bildirmeleri Çağrısında Bulundu
Cumhurbaşkanı Akıncı: “kıbrıs’ta Çözüm İçin Tartışılabilecek Çok Sayıda Alternatif Olduğunu Söyleme Gerçekçi Bir Yaklaşım Değil”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “kıbrıs’ta Çözüm İçin Tartışılabilecek Çok Sayıda Alternatif Olduğunu Söyleme Gerçekçi Bir Yaklaşım Değil”
Ubp Gazimağusa İlçe Örgütü Tatar’ı Ziyaret Etti
Ubp Gazimağusa İlçe Örgütü Tatar’ı Ziyaret Etti
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı
Uluçay: “bölgede İstikrar İçin Kıbrıs Sorununun Çözümü Önemli
Uluçay: “bölgede İstikrar İçin Kıbrıs Sorununun Çözümü Önemli"
Çevre Koruma Dairesi Market Poşet Fiyatlarının Birkaç Gün İçerisinde Açıklanacağını Duyurdu
Çevre Koruma Dairesi Market Poşet Fiyatlarının Birkaç Gün İçerisinde Açıklanacağını Duyurdu
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Hap satıcılarına rekor ceza
Hap satıcılarına rekor ceza
Lefkoşa'ya ateş düştü
Lefkoşa'ya ateş düştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim