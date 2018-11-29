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Szkudlarek tutuklu yargılanacak

 Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye 213 gram uyuşturucu maddeyle giriş yapan Polonyalı Malwina Urszula Szkudlarek, cezaevine gönderildi.

Szkudlarek tutuklu yargılanacak

 Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye 213 gram uyuşturucu maddeyle giriş yapan Polonyalı Malwina Urszula Szkudlarek, cezaevine gönderildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:27
Szkudlarek tutuklu yargılanacak

Szkudlarek tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı.  Metin, 25 Kasım’da Lokmacı Kapısı’ndan, kuzeye giriş yapan zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda 213 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti. Metin, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirterek, ülkemizde yasal statüsü bulunmayan Polonya uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
SzkudlarekTutuklu
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