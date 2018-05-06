“Suya Düşen Damlalar“ Ebru Sergisi Yarın Açılıyor...

Ebru sanatçısı Milhan Lakadamyalı'nın "Suya Düşen Damlalar" isimli ebru sergisi yarın açılıyor.



Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak sergi yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek.



Sergi 12 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



Milhan Lakadamyalı, 1971 yılında Lefkoşa’da doğdu. Orta eğitimini Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında KKTC Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nde kamu görevine başladı. 2003’te Hukuk Dairesi’nde İngilizce Mütercim-Tercüman mevkiine atandı. Halen görevini KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde sürdürüyor. Ebru eğitimine 2010 yılında, Ankara’da, Türkiye’nin önde gelen ebru sanatçılarından Bahtiyar Hıra’nın Ebru Evi’nde başladı ve dört yıl süreyle bu atölyede çalışmalarını sürdürdü. Burada ebru sanatının yanı sıra, geleneksel Osmanlı kâğıt oyma sanatı olan kaat’ı dersleri de aldı. 2014 yılında Ankara Swissotel’de ilk Kişisel Ebru ve Resim Sergisini açtı.Ebru ve resim çalışmalarını kendi atölyesinde sürdüren Lakadamyalı evli ve iki çocuk annesi.



