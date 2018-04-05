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SUUDİ ARABİSTAN İLK SİNEMA SALONUNA KAVUŞUYOR

SUUDİ ARABİSTAN İLK SİNEMA SALONUNA KAVUŞUYOR

05 Nisan 2018 Perşembe 09:18
SUUDİ ARABİSTAN İLK SİNEMA SALONUNA KAVUŞUYOR
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SUUDİ ARABİSTAN İLK SİNEMA SALONUNA KAVUŞUYOR


 Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığının, ülkede sinema salonlarını işletmesi için bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan American Multi-Cinema'ya (AMC) ruhsat verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre bakanlık, ülkede sinema salonlarını işletmesi için AMC'ye ruhsat verdi. Bu doğrultuda ilk sinema salonu 18 Nisan'da başkent Riyad'da hizmete girecek.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, sinema salonlarını işletme ruhsatını vermelerinin bu alanda çalışan yatırımcılar için önemli olduğuna işaret ederek, "Suudi Arabistan büyük bir pazar. Nüfusun çoğu 30 yaş altı ve sevdikleri filmleri ülkelerinde izlemek istiyorlar." dedi.

Suudi Arabistan 2030 Vizyonu'nun hedeflerinden birinin de ekstra eğlence imkanları oluşturarak hayat kalitesini yükseltmek olduğuna vurgu yapan Avad, sinema sektörünün açılmasıyla yeni iş imkanlarının oluşacağı ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını kaydetti.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı eğlence şirketi de ülkede açacağı sinema salonlarını işletmek için AMC ile anlaşma yaptığını duyurarak, 5 yıl içinde Suudi Arabistan'ın 15 kentinde 30'a yakın sinema salonunu açmayı ve 2030 yılına kadar ise bu ağı ülkedeki 25 kente yaymayı planladıklarını duyurdu.

Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarının açılmasına olanak tanıyan bir karar yayımlandığı bildirilmiş, 35 yıl aradan sonra ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Genel Kültür Kurulu ise 20 Mart'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suudi Film Konseyi"nin oluşturulduğunu belirterek, söz konusu konseyin, film sektörüne canlılık getirecek yatırımlar ile yetenekleri destekleme yönünde çalışmalar yürüteceğini ifade etmişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Avad Bin Salih El-AvadSuudi ArabistanAmerican Multi-Cinema
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