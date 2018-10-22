Sütek Bütçesi oy çokluğuyla onaylandı

Tasarıya ilişkin raporu komite başkanı Fikri Toros okudu.

Ardından ilk sözü UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu aldı. Amcaoğlu kurumların kamu yararına faaliyet yürüttüğünün aşikar olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, bütçe yetersizliğinden bahsedildiğini, gerekli sübvanse ve teşviklerin doğru zamanda ve tam anlamıyla yapılamadığını söyledi.

Süt Endüstrisi Kurumu için bundan sonraki süreçlerde neler tasarladığının önemli olduğunu belirten Amcaoğlu, gerekli açıklamaların yapılmasını istedi.

Amcaoğlu “Tarım Strateji Belgesi hazır mı? Destekler Tarım Master Planı’na göre mi yapılacak, küçükbaş hayvan sayısının artmasına yönelik hangi çalışmalar olacak? Hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması çalışmaları hangi aşamada?” sorularını sordu.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, süt ürünlerine zam yapıldığına işaret ederek, 2.5 TL’nin altında mal edilen sütün nasıl 5 TL’ye satıldığını sordu.

Arıklı, hayvancılarla protokolün neden 2018 sonuna kadar yapıldığını da sordu.

Süt üretiminin yıllar içinde arttığına işaret eden Arıklı, teşvik sisteminin doğru şekilde yeniden kurgulanması gerektiğini dile getirdi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Süt Endüstrisi Kurumu’nun regüle etme görevine işaret etti.

Süt fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Taçoy, “Fiyatı artırmak bir kurumu kâra geçirmek değildir” şeklinde konuştu. Taçoy teşvik, doğrudan gelir desteği ve hak ediş sisteminde sıkıntılar yaşandığını anlattı. İnek sütü üretiminde artış olduğunu belirten Taçoy, artan bu üretime verilecek desteğin nasıl karşılanacağını sordu.

Hasan Taçoy, mevcut uygulamanın ne süt üretimini ileriye taşıdığını ne de imalatçıya destek olduğunu söyledi.

Süt Kurumu’ndaki politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, ihracata verilen destek konusunda da sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Taçoy hükümetin süt politikası hakkında bilgi istedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da yaptığı konuşmada, 4 bin 562 üretici olan ülkede desteğin çoğunu ilk 50 kişi alıyorsa ortada çok büyük sıkıntılar bulunduğunu söyledi..

“Büyük daha da büyüyecekse küçük de kaybolacaksa ben buna karşıyım” diyen Hamzaoğulları sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Küçükbaş hayvancılığın 2019’da yüzde 10-20 arasında küçüleceğini söyleyen Hamzaoğulları, teşvik sisteminin düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

ŞAHALİ

Konuşmacıları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Süt Endüstrisi Kurumu’nun bütçe yapısına işaret ederek kurumun kamu maliyesine bir kuruşluk maliyeti olmadığını dile getirdi.

Şahali, taksitlendirilmiş ve hiçbir aksama olmaksızın ödediği borçları dışında kurumun hiçbir borcu bulunmadığını anlattı.

Bakan Şahali, önceki dönemlerde süt paralarının bazen 5 listeye kadar ödenmediğini dile getirerek, bugün sütünü teslim eden üreticinin en kötü ihtimalle 45 gün sonra ödemesini aldığını söyledi.

Şahali, kurumdan sağlıklı ve sürekli hizmet bekleniyorsa herkesin kuruma karşı sorumluluklarını da yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Süt Endüstrisi Kurumu’nda temel kaygının sütün kalitesi yönünde olduğunu anlatan Şahali, bunun için gerekli sistemlerin geliştirilmesi için 1 kuruşluk maliyet artışı yapıldığını kaydetti.

Süt ücreti konusunda özellikle bira mukayesesinin doğru olmadığını anlatan Şahali, ikisinin farklı segmentte ürünler olduğuna işaret etti.

Erkut Şahali, hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili projenin aksamadan sürdüğünü anlattı.

“KOOP-SÜT DEVLET DAİRESİ DEĞİL, FİYATI DEVLET KONTROL EDEMEZ”

“Kooperatif Süt Fabrikası devlet dairesi değildir, dolayısıyla oradaki ürün fiyatını devletin kontrol etmesi gibi bir durum yoktur” diyen Şahali, sütün kontrollü ürün yapılabileceği ancak bunun da bir bedeli olduğunu anlattı.

Teşvik sistemine yapılan eleştirilere işaret eden Şahali, ülkede üretilen sütün yüzde 91’inin üretenle ilişkisi olmadığını anlattı.

Geriye kalan yüzde 9’la ilgili ise SÜTEK’in ülkede üretilen sütün tamamının üreticiden toplanması ve pazarlanmasından sorumlu olduğunu kaydeden Şahali, üreticinin aynı zamanda imalatçı olması nedeniyle elde ettiği avantajın, devletin toplama ve pazarlama görevi yapmaması durumunda ortaya çıkacak dezavantajdan oldukça az olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

