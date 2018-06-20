Süt Bedelleri Ödeniyor

Lefkoşa, 20 Haziran 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Mayıs devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mayıs döneminde süt veren 1011 üretici için toplam 11,776,202.20 TL hesaplarına yatırıldı. (GUR)