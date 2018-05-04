Süt bedellerinin yüzde 75’i ödenecek

SÜTEK, GERİ KALAN YÜZDE 25’LİK MİKTARIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖDENECEĞİ AÇIKLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 1046 üretici için toplam 12 milyon 749 bin 33.88 TL’lik olan ödemenin yüzde 75’i olan 9 milyon 561 bin 775.41 TL tutarındaki miktarın üreticilerin hesaplarına oransal olarak yatırıldığı bildirildi.

Açıklamada, geriye kalan yüzde 25’lik miktarın ise önümüzdeki günlerde üreticilerin hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.