Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu. Ödeme, 20 Temmuz günü resmi tatil olması nedeniyle bir gün önceden yapıldı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Haziran 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 1002 üretici için toplam 12,010,875.78 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

