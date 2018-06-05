Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,16-30 Nisan devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
05 Haziran 2018 Salı 13:22
Son Güncelleme: 05.06.2018 17:12
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,16-30 Nisan devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,16-30 Nisan devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.