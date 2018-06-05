Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,16-30 Nisan devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamada, bu dönemde SÜTEK’e süt veren 1047 üretici için toplam 11 milyon 853 bin 899 TL’nin üreticilerin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.