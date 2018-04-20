SÜT BEDELLERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.





SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 1029ye, 11 milyon 725 bin 972 TL ödenecek.