SÜT BEDELLERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜT BEDELLERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.