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SÜT BEDELLERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜT BEDELLERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

20 Nisan 2018 Cuma 10:49
SÜT BEDELLERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI

SÜT BEDELLERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), mart ayının ilk yarısına ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu. 

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SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 1029 üreticiye, 11 milyon 725 bin 972 TL ödenecek.

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
TarımBakanlığıSütüreticiParaVerildi
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