Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Eylül 2017 Pazartesi 06:46

'Süslü Kadınlarla' Bisiklet Farkındalığı

'Süslü Kadınlarla' Bisiklet Farkındalığı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

'Süslü Kadınlarla' Bisiklet Farkındalığı

Başkent Lefkoşa dün ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Başkent Lefkoşa dün ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Son yıllarda yeniden gelişen bisiklet kültürü, farklı bir etkinlikle, yeni bir farkındalığın oluşmasına zemin yarattı.
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", Kıbrıs ve Türkiye'de İzmir başta olmak üzere onlarca beldede eş zamanlı gerçekleşti.
2013 yılından beri yapılan İzmir merkezli etkinlik, bu kez Kıbrıs'a da uzandı.
Kâr ya da ticari bir amaç taşımayan etkinlik, bisiklet kültürü ve sürdürülebilir çevre anlayışına destek vermeyi amaçlıyor.

Düzenlenen etkinliğe kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden birçok bisiklet tutkunu destek verdi.

Çiçekler, oyuncak ayılar ve balonlar ile süslenen bisikletler ve bisiklet sürücüleri, Lefkoşa sokakalrını renklendirdi.

Çağlan Parkı’ndan başlayan etkinlik Lefkoşa içerisine atılan turla devam etti.

Polis eskortlarının, belediye zabıtalarının ve ambulansın eşlik ettiği etkinlikte, sürücüler için yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı, sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Etkinliğe destek verenler, gerek kalabalık gruplar, gerekse bireysel olarak toplulukta bisiklet sürmenin keyfini çıkardı.

En temel amaç ise daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekmek.

Yolları süslediler…

"Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir" temalı etkinlikle, ayrıca, tüm dünyada bilinen Otomobilsiz Kentler Günü'ne de dikkat çekiliyor.
Lefkoşa'daki "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"na çoğunluğu gençler, çok sayıda kadın rengarenk bisikletleri ile katıldı ve mesaj verdi.

12.jpg

10-001.jpg

14.jpg

17-lutfen-kulanilsin.jpg

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Bisiklet TuruSüslü KadınlarLefkoşaIzmir
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara...
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
Bay-Sen, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yarın Girne’de düzenleyeceği “Kansere Karşı Pembe...

Haberi Oku