'Süslü Kadınlarla' Bisiklet Farkındalığı

Başkent Lefkoşa dün ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Son yıllarda yeniden gelişen bisiklet kültürü, farklı bir etkinlikle, yeni bir farkındalığın oluşmasına zemin yarattı.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", Kıbrıs ve Türkiye'de İzmir başta olmak üzere onlarca beldede eş zamanlı gerçekleşti.

2013 yılından beri yapılan İzmir merkezli etkinlik, bu kez Kıbrıs'a da uzandı.

Kâr ya da ticari bir amaç taşımayan etkinlik, bisiklet kültürü ve sürdürülebilir çevre anlayışına destek vermeyi amaçlıyor.

Düzenlenen etkinliğe kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden birçok bisiklet tutkunu destek verdi.

Çiçekler, oyuncak ayılar ve balonlar ile süslenen bisikletler ve bisiklet sürücüleri, Lefkoşa sokakalrını renklendirdi.

Çağlan Parkı’ndan başlayan etkinlik Lefkoşa içerisine atılan turla devam etti.

Polis eskortlarının, belediye zabıtalarının ve ambulansın eşlik ettiği etkinlikte, sürücüler için yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı, sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Etkinliğe destek verenler, gerek kalabalık gruplar, gerekse bireysel olarak toplulukta bisiklet sürmenin keyfini çıkardı.

En temel amaç ise daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekmek.



Yolları süslediler…

"Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir" temalı etkinlikle, ayrıca, tüm dünyada bilinen Otomobilsiz Kentler Günü'ne de dikkat çekiliyor.

Lefkoşa'daki "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"na çoğunluğu gençler, çok sayıda kadın rengarenk bisikletleri ile katıldı ve mesaj verdi.