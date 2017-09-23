“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” Yarın Yapılıyor

DÜNYA OTOMOBİLSİZ KENTLER GÜNÜ KAPSAMINDA YARIN TÜRKİYE’DEKİ 50 İL VE ATİNA’YLA BİRLİKTE LEFKOŞA DA RENKLİ BİR ETKİNLİĞE SAHNE OLACAK

SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU’NA KATILMAK İSTEYENLERİN KENDİLERİNİ VE BİSİKLETLERİNİ SÜSLEYEREK SAAT 17.00’DE ÇAĞLAYAN PARKI’NDA TOPLANMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, hava kirliliğini azaltmak amacıyla Lefkoşa’da yarın Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü çerçevesinde “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” düzenleniyor.

2013 yılında İzmir’de başlayıp diğer illere de yayılan “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”, Türkiye’deki 50 il ve Atina’yla eş zamanlı olarak yarın saat 17.00’de Çağlayan Parkı’ndan başlayacak.

Dereboyu güzegahından Başbakanlık ışıklarına kadar gidip geri dönecek bisikletliler daha sonra Çağlayan Parkı’nda Öldüren Şampanya ve Pelin’in konserini de izleyebilecek.

Bir dernek veya kurum tarafından değil, gönüllü kadınlar tarafından organize edilmesi kuralı bulunan etkinlik “egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu yolları sarsın” sloganıyla yapılacak.

TAKTAN: “TEK YAPMANIZ GEREKEN SÜSLENMEK… ŞIK OLMALARI KOŞULUYLA ERKEKLER DE KATILABİLİR”

TAK’ın sorularını yanıtlayan etkinliğin organizatörü Nibel Tektan, “Bisiklet seven ve daha güvenli yollarda bisikleti günlük hayatında da kullanmak isteyen herkesi bekliyoruz. Tek yapmaları gereken bisikletlerini ve kendilerini süsleyip gelmeleri. Etkinliğimize şık olmaları kaydıyla erkekler de gelebilir” dedi.

Çocukların kask takmasının zorunlu olacağını vurgulayan Tektan, sürüşün yavaş olacağını kaydetti.

Turun sonunda Çağlayan Parkı’nda konser verecek sanatçıların gönüllü olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’ndan da sahne kurulumu için destek aldıklarını belirten Nibel Tektan, bunun dışında başka bir destek almadıklarını, etkinliğin bağımsız olduğunu ve birkaç arkadaşıyla birlikte organize ettiklerini vurguladı.

Nibel Tektan, geçen yıl 300 civarında katılımla yaptıkları etkinliğe bu yıl da o civara katılım beklediklerini ifade etti. Tektan, etkinliğin duyurularını sosyal medya ve medya yardımıyla yaptıklarını belirtti.

“KADIN SOKAĞA ÇIKARSA DÜNYA DEĞİŞİR”

Gönüllü kadınların farkındalık etkinliği olan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen Süslü Kadınlar Bisiklet turuyla ilgili duyurularda “Amaç daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekmektir. Farkındalık yaratmaktır. Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir… Ayrıca tüm dünyada bilinen Otomobilsiz Kentler Günü’ne de dikkat çekmek istiyoruz” ifadeleri yer alıyor.