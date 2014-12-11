Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Survivor Taner'e 5 Ay Hapis

Katıldığı Survivor yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği belirtilen

Survivor Taner'e 5 Ay Hapis

Katıldığı Survivor yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği belirtilen

11 Aralık 2014 Perşembe 13:11
Survivor Taner'e 5 Ay Hapis
banner238

Acun Ilıcalı'yı Tehditten 5 Ay Hapis

Katıldığı Survivor yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği belirtilen Taner Tolga Tarlacı, hapis cezasına çarptırıldı. Survivor Yarışması'nın ikinci sezonunda yarışan Taner Tolga Tarlacı'nın alacağını tahsil edemediğini iddia ederek, kendisini tehdit ettiğini belirten Acun Ilıcalı savcılığa başvurmuştu. Ilıcalı suç duyurusu dilekçesinde, Tarlacı'nın “100 milyarı ödemediğiniz takdirde düşman olacağız”, “Borcunuzu ödemezseniz olacaklardan ben sorumlu olmam”, “Bu artık kan davasına dönüştü”, “Sakallarımı zorla kestirirken 400 milyar almasını biliyorsunuz”, “Yakanızı bırakmayacağım, bir gün delirir ofisinizi basarım” şeklinde tehdit içerikli mesajlar yolladığını ifade etmişti. Ilıcalı'nın şikayeti üzerine Tarlacı hakkında tehdit suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. . İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına şikayetçi Acun Ilıcalı avukatı ile beraber katılırken şüpheli Taner Tolga Tarlacı ise katılmadı. Duruşmada ifade veren Ilıcalı, Tarlacı'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Kararını açıklayan mahkeme şüpheli Taner Tolga Tarlacı'nın tehdit suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra Tarlacı'ının duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 5 aya indirdi. Şüpheli Taner Tolga Tarlacı'nın daha önceden sabıkasız olduğunu göz önüne alan mahkeme cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.

Son Güncelleme: 11.12.2014 13:40
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalıyı Tehditten 5 Ay Hapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim