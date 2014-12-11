Survivor Taner'e 5 Ay Hapis

Acun Ilıcalı'yı Tehditten 5 Ay Hapis



Katıldığı Survivor yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği belirtilen Taner Tolga Tarlacı, hapis cezasına çarptırıldı. Survivor Yarışması'nın ikinci sezonunda yarışan Taner Tolga Tarlacı'nın alacağını tahsil edemediğini iddia ederek, kendisini tehdit ettiğini belirten Acun Ilıcalı savcılığa başvurmuştu. Ilıcalı suç duyurusu dilekçesinde, Tarlacı'nın “100 milyarı ödemediğiniz takdirde düşman olacağız”, “Borcunuzu ödemezseniz olacaklardan ben sorumlu olmam”, “Bu artık kan davasına dönüştü”, “Sakallarımı zorla kestirirken 400 milyar almasını biliyorsunuz”, “Yakanızı bırakmayacağım, bir gün delirir ofisinizi basarım” şeklinde tehdit içerikli mesajlar yolladığını ifade etmişti. Ilıcalı'nın şikayeti üzerine Tarlacı hakkında tehdit suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. . İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına şikayetçi Acun Ilıcalı avukatı ile beraber katılırken şüpheli Taner Tolga Tarlacı ise katılmadı. Duruşmada ifade veren Ilıcalı, Tarlacı'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Kararını açıklayan mahkeme şüpheli Taner Tolga Tarlacı'nın tehdit suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra Tarlacı'ının duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 5 aya indirdi. Şüpheli Taner Tolga Tarlacı'nın daha önceden sabıkasız olduğunu göz önüne alan mahkeme cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.

