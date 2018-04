Acun Ilıcalı Survivor konseyinde yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Survivor All Star-Gönüllüler konsepti bitmiştir. Bundan sonra yeni bir konseptle devam ediyor. Bundan sonra Survivor All Star-Suvivor All Star'a karşı olacak. Başlangıçta 12 All Star'ı 6'ya 5 olarak iki takıma böleceğiz." dedi.

BATUHAN YARIŞMADAN AYRILDI

Survivor'ın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımında yer alan Batuhan Buğra Eruygun'un Survivor şartlarını kaldıramadığını ve yarışmadan ayrıldığını açıkladı.