Survivor'a O İsim Veda Etti!

Survivor'da kim elendi sorusu dün akşam yaşanan ada konseyi ile cevap buldu. Gönüllüler takımının 5 aday ile girdiği eleme potasında bir isim adaya veda etti. Survivor'da elenen isim dün akşam halktan gelen SMS oyları ile belirlendi. Peki Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim..Dokunulmazlık oyunlarında kaybederek iki konseyde de eleme adayı çıkaran Survivor Gönüllüler Takımı'nda Erdi, Elif, Sadin, Yiğit ve Gökhan eleme adayı olmuştu. 5 ismin SMS oylamasına çıktığı Survivor 2017'de konseyde büyük heyecan yaşandı. SMS oylamasında en az oyu alan isim Survivor'a ve arkadaşlarına veda etmek zorunda kaldı. Survivor'a gönüllüler takımından veda eden isim Yiğit İzik oldu.Eser West'i dün akşam yaşanan gerilimin ardından uyaran Acun Ilıcalı, 'her olayın içinde sen varsın' diyerek yarışmacının hatayı birazda kendisinde aramasını ima etti. Bu arada yarışma sırasında sakatlanan Sedat'ı da, o kadar bağırıp acı çektikten sonra bir yarış sonra oynaman garip oldu. Öyle bir sakatlık yaşayıp bir oyun sonra 'tazı' gibi koşabilmen ilginç diyerek, Sedat'ın sakatlığının çokta önemli olmadığını ima etti.Acun Ilıcalı'nın uyarısından sonra Eser'in hiç konuşmadığı ve moralinin oldukça bozulduğu gözlendi.Survivor'da bu akşam nefes kesen bir iletişim oyunu yaşandı. Ailelerinden ve yakın dostlarından gelecke olan resimleri ve mektupları okuyacaklarını öğrenen yarışmacılar adeta yarış için bilendi. İki takımda her zaman olduğu gibi kafa kafaya savaştılar. Ödül oyununun ilk turunu Ünlüler takımı oldukça rahat bir şekilde kazandılar. İkinci turun başlangıcında ise oldukça tansiyon yükseldi. Çılgın Sedat'ın düşüp sakatlanmasıyla birlikte, gönüllüler takımından Eser laf atmaya başladı. Eser'in laf atmasıyla birlikte Serhat Akın adeta çıldırdı. İkili arasında tansiyon seviyesi tekrardan nüksetti. Birbirlerine laf atan yarışmacıları arkadaşları uzaklaştırdı. Serhat Akın'ı tutmak oldukça zor oldu fakat bir süre sonra yarışmacılar sakinleşti. Oyunun ikinci turunu gönüllüler kazandı. Best off turuna kalan iki takım en iyi yarışmacılarını sahaya sürdü. İletişim ödülünü kazanan takım ünlüler takımı oldu.Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Yiğit İzik bu akşam yaşanan eleme heyecanında adaya veda eden isim oldu. Yiğit İzik konseye çıktıktan sonra yarışmanın birçok takipçisi tarafından oldukça merak edilmişti. Yiğit İzik bu akşam yaşanan elemeyle adaya veda etti ve takım arkadaşlarına adeta sitem etti. Güçlü fiziği ve yapısıyla ön plana çıkan Yiğit İzik'in yarışmada ki performansı da merak ediliyordu. Peki, Survivor 2017'de adaya veda eden Yiğit İzik kimdir? Yiğit İzik kaç yaşındadır? Nerelidir?Yiğit İzik, 21 Nisan 1986 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğdu. Okul hayatına Karşıyaka'da başladı ve devam etti. Orta ve lise yıllarında basketbol oynadı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gönüllüler yarışmacısı, 2009 yılında modellik yarışmasında birincilik elde ederek mankenlik hayatına başladı. İki yıldır evli olan Yiğit İzik, haftada 4 gün fitness yapıyor. Yarışmaya katılmadan önce sosyal medyayı bir hayli aktif kullandığı görülen genç yarışmacı, Instagram hesabından ünlülerle yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekti. Issız adada zorlu bir mücadele veren Yiğit İzik’in Kemal, Doğulu, Pascal Nouma, Erdem Yener, Şinasi Yurtsever, Emrah Kaman ve Onur Büyüktopçu gibi isimlerle fotoğraf çektiren başarılı yarışmacının Survivor öncesi fotoğrafları ortaya çıktı.