Survivor 2018 eleme adayları belli oldu

Survivor 2018’de ilk defa uygulanan haftada iki dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler konseyde bir takım arkadaşını yazdı.

İLK ELEME ADAYLARI CUMALİ VE YAĞMUR OLDU



Survivor’da dün akşam yapılan konseyde birinci eleme adayı, konseyden en çok oyu alan Cumali oldu. İkinci eleme adayını ise bireysel dokunulmazlık hakkın bulunan Damla seçti.

Damla, ikinci eleme adayı olarak Yağmur'un ismini verdi.

İŞTE ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI

Bu akşam yapılan oylama sonucu eleme potasına giren üçüncü aday ise Fundaoldu.







Belirlenen üç isimden biri SMS oylaması sonucu adaya veda edecek. Adaya veda edecek isim yeni bölümde yani yarın belli olacak.

SURVIVOR 43. BÖLÜM FRAGMANI

İşte Survivor 2018'in yeni bölümünde yaşanacaklar...