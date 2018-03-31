'Survivor 2018'de şok suçlama: Böyle bir ihanet olamaz!

Gönüllüler adına mücadele eden Batuhan Buğra Eruygun'un, rakibi Merve Aydın kaybettikten sonra "Atış yapamadı" şeklinde bağırması All Star ekibinden Ümit Karan'ın tepkisini çekmişti. Bu kriz, TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programında masaya yatırıldı.

Survivor'ın eski yarışmacılarından Berna Keklikler'in konuk olduğu program sırasında All Star'ın, eski takım arkadaşları Nagihan yarışırken sergilediği tavırlar da gündeme geldi.

Canlı yayında All Star'ı eleştiren Berna Keklikler, "Nagihan'ın All Star takımından uğradığı ihanet... Böyle bir ihanet olamaz" ifadelerini kullandı.