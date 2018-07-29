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Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği yarın taşınıyor

Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği yarın taşınıyor

29 Temmuz 2018 Pazar 06:03
Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği yarın taşınıyor

YARIN DİREKSİYON SINAVLARI DIŞINDA HİZMET VERİLMEYECEK

Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği, yarın, Lefkoşa Ortaköy'deki hizmet binasından, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın geçmişte bilet rezervasyon hizmeti verdiği binaya taşınacak.

Taşınma nedeniyle Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği yarın hizmet veremeyecek.

Daha önce direksiyon sınavları için gün ve saat verilen kişilerin direksiyon sınavları ise Lefkoşa'da yapılacak. Öğrenci sınavları ve diğer işlemler yapılmayacak.

Girne bölgesindeki direksiyon ve öğrenci sınavları ise aksatılmadan sürdürülecek.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 09:12
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