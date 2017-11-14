Sürüş ehliyetine el konuldu

Sütlüce Kavşağında traktörle çarpışan tır şoförü, 3 gün tutukluluğun ardından kefaletle serbest kaldı.



Ercan-İskele anayolu üzerinde, Sütlüce Kavşağı’nda, geçtiğimiz Cuma sabahı meydana gelen ve 74 yaşındkai Sevgen Yağlı’nın ağır yaralanmasına neden olan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan tır şoförü Özcan Özdemir, dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis memurunun mahkemeye verdiği şahadete göre durumu her geçen gün iyiye giden Sevgen Yağlı, hayati tehlikeyi atlattı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Geçitkale polis karakolunda görevli polis memuru Mehmet Doğan, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin, lehinde, 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi. Yargıç Gökhan Asafoğulları, ayrıca dava sonuçlanıncaya değin, zanlının sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.



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